NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, zirvede yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'a “Baba” diye hitap etti. Peki, Mark Rutte kimdir? NATO Genel Sekreteri Mark Rutte kaç yaşında, nereli?

MARK RUTTE KİMDİR?

Mark Rutte, 14 Şubat 1967 yılında Lahey'de dünyaya geldi. Hollandalı siyasetçidir. 14 Ekim 2010 - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında Hollanda başbakanlığı görevinde bulundu. En uzun süre görev yapan Hollanda başbakanıdır. 1 Ekim 2024 tarihinde NATO Genel Sekreteri olarak göreve başladı.

8 Ekim 2010'da yeni hükûmeti kurmakla görevlendirildi. 2006 yılından 2023 yılına kadar Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi lideri olarak görev yaptı. 2006-2010 yılları arasında mecliste grup başkanlığı yaptı.

1988'den 1991'e kadar Liberal Gençlik Örgütü JOVD'nin ve partinin 1993-1997 yılları arası yönetim kurulu üyesi oldu. Daha önce 22 Temmuz 2002'den 17 Haziran 2004'e kadar Sosyal İşler ve İstihdam Müsteşarı, 17 Haziran 2004'ten 27 Haziran 2006'ya kadar Eğitim, Kültür ve Bilim için Müsteşar olarak görev yaptı. 2006 yılında VVD lideri oldu.

2006 genel seçimlerinde, zaten hükûmette olan Özgürlük ve Demokrasi Halk Partisi, altı sandalye kaybetti ve muhalefet lideri oldu. 2010'da yapılan genel seçimlerde VVD en yüksek oy sayısına ulaştı ve Temsilciler Meclisindeki 150 sandalyenin 31'ini kazandı.

Uzun bir oluşum sürecinden sonra Başbakan oldu ve bir Kabine kurdu. 14 Ekim 2010'da yemin etmiş ve 92 yıl sonra Hollanda'nın ilk liberal Başbakanı olmuştur. Rutte, hükûmetin istifasını 23 Nisan 2012'de, bir kemer sıkma bütçesiyle ilgili görüşmelerde bir çıkmazın ardından VVD'nin şimdiye kadarki en yüksek sandalye sayısını kazandığı genel seçime yönlendirerek, VVD ve İşçi Partisi arasında bir koalisyon kurulmasına yol açtı. 5 Kasım 2012'de İkinci Rutte kabinesi Kraliçe Beatrix tarafından kuruldu.

2017 Hollanda genel seçimlerinin sonucuna göre hiçbir parti tek başına hükûmet kuracak çoğunluğa erişemedi. Uzun süren müzakerelerin ardından Mark Rutte'nin başbakanlığında Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD), Hristiyan Demokratlar Birliği (CDA), Demokratlar 66 (D66) ve Hristiyan Birlik Partisi'nden (CU) oluşan dört partili koalisyon hükûmeti 26 Ekim 2017 tarihinde göreve başladı.

Hollanda'da Kalvinist Reform Protestan Kilisesi üyesidir. Lahey'deki bir lisede haftada iki saat ders vermektedir.

Bekardır. Başbakanlık döneminde bile özel araç kullanmamış görevine bisikletle gelip gitmiştir. 193 cm boyuyla dünyanın en uzun liderlerinden biridir.