Mars’tan, Dünya'ya düşen en büyük meteorit açık artırmada

Mars yüzeyine çarpan büyük bir asteroidin etkisiyle gezegenden koparak uzaya savrulan bu devasa kaya, yaklaşık 225 milyon kilometre yol kat ettikten sonra Dünya atmosferine girerek Sahra Çölü’ne düştü. Keşif, 16 Kasım 2023’te Nijer’in ücra Agadez bölgesinde bir göktaşı avcısı tarafından yapıldı.

Sotheby’s, "NWA 16788"in Dünya’da şimdiye kadar keşfedilmiş en büyük Mars kökenli meteorit olduğunu açıkladı.

24,67 kilogram ağırlığındaki bu taş, bilinen tüm Mars göktaşlarının toplam ağırlığının yaklaşık yüzde 6,5’ini oluşturuyor. Dünya genelinde tespit edilen 77 binden fazla göktaşı arasında yalnızca 400’ü Mars kökenli.

Meteorun yüzeyini kaplayan kızıl kahverengi füzyon kabuğu, ona ayırt edici bir Mars tonu veriyor.

Ayrıca, Dünya atmosferine girerken oluşan çukurumsu izlerin hâlâ belirgin olması ve Dünya’daki yıpranma izlerinin çok az olması, "NWA 16788"in çok yakın bir zamanda gezegenimize ulaştığını gösteriyor.

Müzayede 16 Temmuz saat 10.00’da başlayacak ve göktaşının açık artırma başlangıç fiyatı 1,6 milyon dolar olarak belirlendi. Satış fiyatının ise 2 ila 4 milyon dolar arasında olması bekleniyor.