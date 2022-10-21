Mayıs'tan bu yana bir ilk: ABD ve Rus savunma bakanları görüştü

21 Ekim 2022 Cuma, 16:30

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede Ukrayna'daki son durumun ele alındığı ve güncel uluslararası güvenlik konularının tartışıldığı bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada görüşmeye ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık, Austin'in, Ukrayna'ya karşı savaşta ABD ve Rusya arasındaki iletişim hattını sürdürmenin önemini vurguladığını belirtti.

Şoygu ve Austin, en son Mayıs'ta telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakan, Rusya-Ukrayna savaşının başlangıcından bu yana iki kez telefonda görüşmüş oldu.