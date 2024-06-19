McDonald's, hatalar nedeniyle yapay zeka destekli siparişi sonlandırdı

Yayınlanma: 19.06.2024 - 10:32

Güncelleme: 19.06.2024 - 10:32

Fast food zinciri McDonald's'ın IBM tarafından geliştirilen yapay zeka sipariş sistemi, siparişleri işlemek için ses tanıma özelliğini kullanıyor ve 2021'den bu yana ABD'deki 100'den fazla McDonald's şubesinde kullanılıyor.

Ancak, son aylarda teknolojinin güvenilirliği sorgulanmaya başlandı ve halk siparişlerin karıştığına dair videoları sosyal medyada paylaştı.

Yapay zekalı arabaya servis asistanı, bir tatlıyı pastırmayla doldurmanın yanı sıra, başka bir müşterinin siparişine tavuk nugget ekledi.

"McDonald's robotuyla kavga" başlığıyla yayınlanan bir başka TikTok videosunda, vanilyalı dondurma ve bir şişe su sipariş etmek için mücadele eden bir kadın görülüyor ve bunun yerine birden fazla sundae, ketçap poşeti ve iki porsiyon tereyağı ile sonuçlanıyor.

McDonald's, ilk olarak ticari yayın Restaurant Business tarafından bildirilen bir hareketle, sözleşmeyi uzatmamaya karar verdiği için franchise sahiplerine Temmuz ayı sonuna kadar teknolojiyi kaldırmaları talimatını verdi.

McDonald's, "Bugüne kadar elde edilen başarılara rağmen, sesli sipariş çözümlerini daha geniş bir şekilde keşfetme fırsatı olduğunu düşünüyoruz. Düşünceli bir incelemenin ardından McDonald's, IBM ile AOT (otomatik sipariş alma) konusundaki mevcut ortaklığımızı sona erdirmeye karar verdi ve teknoloji, şu anda test edilen tüm restoranlarda en geç 26 Temmuz 2024'e kadar kapatılacak" açıklamasında bulundu.