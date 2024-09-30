Mecliste gerginlik: Milletvekilleri sandalyelerini yaktı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 22:07

Güncelleme: 30.09.2024 - 22:13

Gerginlik, ilk olarak genel kurul salonunda yapılan oturum esnasında ana muhalefet partisi Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) milletvekillerinin, PD Milletvekili Ervin Salianji'nin hapis cezası almasına tepki göstererek kürsüye çıkışları engellemesiyle başladı.

Salonda bulunan bazı teçhizata da zarar veren muhalefet milletvekilleri, Meclis Başkanı Elisa Spiropali'ye yabancı madde fırlattı.

Genel kurul salonundaki arbede ve gerginliğin ardından, muhalefetteki milletvekilleri, oturdukları sandalyelerden bazılarını meclis binası dışarısına çıkararak ateşe verdi.

Yaşananların ardından Meclis Başkanı Spiropali oturumu yarıda kesti.

Bu arada, muhalefet milletvekilleri daha önce, PD Milletvekili Salianji'nin, mahkumiyetinin ardından milletvekilliği görevinin düşmesi nedeniyle, meclis oturumunu engelleyeceklerini bildirmişti.

PD, Temyiz Mahkemesinin kararının adil olmadığını ve siyasi olduğunu savunurken, milletvekilleri eylemlerini sürdüreceğini bildirdi.

Meclis Başkanı Spiropali de yayımladığı bir mesajda, vatandaşlardan alınan güvenin ağırlığıyla üzerlerinde oturulan sandalyelere saygı duyulması gerektiğine dikkati çekerek, "Bunların yakılması vatandaşlara, hukuka ve demokratik devletin kurumlarına karşı en aşırı saygı eksikliğinin kanıtıdır" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Salianji, birkaç yıl önce dönemin Arnavutluk İçişleri Bakanı Fatmir Xhafaj'ın akrabalarının uyuşturucu kaçakçılığı olayına karıştığını iddia eden sahte bir ses kaydı yayınlamakla suçlanmıştı.

Başkent Tiran'daki Temyiz Mahkemesi 26 Eylül 2024'te Salianji'nin "sahte ihbar" suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına ilişkin kararı onamıştı.