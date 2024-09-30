Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? 28. Dönem 3. Yasama Yılında hangi maddeler gündemde?

Temmuz ayından bu yana tatilde olan TBMM'yi açıldığı anda yoğun bir program bekliyor. Bu sene Meclis'te birçok gündem başlığı masaya yatırılacak ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te sunum yapacak. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? 28. Dönem 3. Yasama Yılında hangi maddeler gündemde?

Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? 28. Dönem 3. Yasama Yılında hangi maddeler gündemde?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.09.2024 - 09:44

Temmuz ayından beri kapalı olan Türkiye Millet Meclisi'nde bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman açılacak? 28. Dönem 3. Yasama Yılında hangi maddeler gündemde?

TBMM NE ZAMAN AÇILIYOR?

29 Temmuz'daki birleşimin ardından tatile giren TBMM Genel Kurulu,15 ve 16 Ağustos'ta gerçekleşen iki olağanüstü toplantının ardından 28. Dönem 3. Yasama Yılı mesaisine 1 Ekim Salı günü yeniden başlayacak.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI FATİH KARAHAN MECLİS'TE SUNUM YAPACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 3 Ekim'de sunum yapacak.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Banka'nın faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.


Etiketler: #TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu #TBMM #ne zaman

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