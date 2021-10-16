Mehmet Ali Güller yazdı: ABD ve Yunanistan'ın imzaladığı anlaşma neleri kapsıyor?

16 Ekim 2021 Cumartesi, 11:09

ABD ve Yunanistan geçtiğimiz günlerde Savunma İşbirliği Anlaşması'nı 5 yıllığına yeniledi ve genişletti. Gazetemiz yazarı Mehmet Ali Güller, "İşgal anlaşması" başlıklı kaleme aldığı yazısında anlaşmanın Türkiye'yi hedef aldığı kısımlarına dikkat çekti.

Güller yazısında, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın anlaşmaya dair yorumlarına yer verdi: “Bu güncelleme, anlaşmanın süresiz olarak yürürlükte kalmasına izin verecek ve Yunanistan’daki güçlerimizin yeni lokasyonlarda eğitim ve operasyon yapmasına olanak tanıyor.”

ATİNA, ABD’YE EGE ADALARI’NI AÇACAK

"Atina mutlu. Fransa’dan sonra ABD’yi de Türkiye’ye karşı yanlarına aldıklarını düşünüyorlar" ifadelerinin kullanan Güller, anlaşmanın içeriği şu sözlerle anlattı:

"Öncelikle anlaşma Blinken’ın belirttiği gibi 'Yunanistan’daki ABD güçlerine yeni lokasyonlarda eğitim ve operasyon yapma olanağı tanıyor.'

Anlaşmaya göre Yunanistan, ABD silahlı kuvvetlerine dört bölgede (Dedeağaç, Girit, Stefanoviko ve Litohoro) bazı askeri altyapı ve tesisleri tahsis edecek.

Tarafların üzerinde mutabık kaldıkları başka askeri tesisler de ABD güçlerinin kullanımına verilebilecek. Nitekim Yunan basınında bu madde, ABD’nin gelecekte Ege Adaları’nı da kullanabileceği şeklinde yorumlandı.

Anlaşmaya göre ABD ve Yunanistan, silahlı saldırı veya silahlı saldırı tehdidi gibi durumlarda, egemenliklerini ve toprak bütünlüklerini karşılıklı korumayı taahhüt ediyorlar."

"EMPERYALİST ABD’YE YUNANİSTAN’I İŞGAL ETTİRMESİ"

Söz konusu durumun Atina için durum "tam bir körlük" olduğunu belirten Güller, "İlk bakışta 'Türkiye’ye karşı ABD’yi yanına almak' şeklinde yorumlanabilecek bu anlaşma, aslında açıkça Atina hükümetinin emperyalist ABD’ye Yunanistan’ı işgal ettirmesidir! Nitekim Yunan komünistleri de ABD’nin bir süredir Yunanistan’daki askeri varlığını adım adım artırıyor oluşunu, açıkça “işgal” olarak niteliyor ve karşı çıkıyor" diye yazdı.