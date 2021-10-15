Yunan basını ABD'nin uyarısını yazdı: Türkiye için "savaş nedeni"

15 Ekim 2021 Cuma, 11:17

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre; Yunan diplomatik kaynakları bugün yaptıkları açıklamada, ABD ile Yunanistan arasında Washington'da imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının esasen, Türkiye'nin Yunanistan'a karşı savaş başlatma tehdidini kınadığını ve Yunanistan'ın ulusal egemenliğini koruduğunu söyledi.

"Diplomatik kaynaklar: ABD, Türkiye'nin 'casus belli'sini (savaş sebebi) kınıyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin, Atina'nın karasularını Ege'de 12 mile çıkarması durumunda bunun bir savaş nedeni (casus belli)* olacağını söylediği kaydedildi.

"ABD, TÜRKİYE'NİN YAYILMACI POLİTİKASINI REDDEDİYOR"

ABD ve Yunanistan tarafından önceki gün imzalanan Ortak Savunma İş Birliği Anlaşması'nın (MDCA) içeriğini yorumlayan kaynaklar, karşılıklı olarak egemenliğin ve toprak bütünlüğünün barışı tehdit eden eylemlere karşı silahlı saldırı da dahil olmak üzere koruma altına alınması kararının ve silahlı saldırı taahhüdünün bulunduğunu söyledi. Her iki tarafın da bu tür eylemleri "engelleyerek karşı çıktığı" öne sürülen haberde, ABD'nin, 1995'ten sonra imzalanan MDCA'ya göre, Türkiye'nin yayılmacı politikasını reddettiği kaydedildi.

NATO "MÜTTEFİKLERİ" ARASINDA GERGİNLİK

Haber ajansı Reuters tarafından servis edilen haberde ise iki ülkenin derinleşen işbirliğiyle, ABD'nin Yunanistan'ın komşusu Türkiye ile olan bağlarının gergin olmasına dikkat çekildi.

Türkiye, ABD'nin kendi hayalet uçaklarını tehdit ettiğini söylediği Rus füze savunma sistemlerini satın aldıktan sonra F-35 programından çıkartıldığı vurgulanan haberde, Yunanistan'ın geçen ay Fransa ile dış bir tehdit durumunda birbirlerine yardım etmelerini sağlayacak yeni bir savunma anlaşması imzaladığı hatırlatıldı. Söz konusu anlaşmanın iki ülke arasında daha fazla gerilime yol açtığı ifade edildi.

İKİ ÜLKE ARASINDA TOPRAK İDDİALARI

Doğu Akdeniz, onlarca yıldır NATO müttefikleri Yunanistan ve Türkiye'nin hava sahasına, enerjiye ve Ege'deki bazı adaların ve "etnik olarak" bölünmüş Kıbrıs adasına uzanan rekabetin ve toprak iddiaları konusunda birbirleriyle çeliştiğine tanık oldu.

Geçen yıl Türk ve Yunan donanma fırkateynlerinin hidrokarbon arama gemilerine eşlik etmesiyle gerginlik arttı. İki taraf yıpranmış bağlarını onarmaya çalışıyor ancak farklılıklar devam ediyor.

*Türkçeye "savaş nedeni" olarak çevrilebilecek Latince bir uluslararası ilişkiler terimi. Bir ülkenin savaşa girme nedenini belirtmek için kullanılır.