Mehrabad Havalimanı saldırısının ayrıntıları ortaya çıktı!

İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Mehrabad Havalimanı'na yönelik düzenlenen hava saldırılarında 16 uçağın imha edildiğini açıkladı.

İsrail ordusuna göre söz konusu uçaklar, İran Devrim Muhafızları Ordusu ve Kudüs Gücü tarafından Orta Doğu’daki müttefik gruplara silah ve finansman taşımak için kullanılıyordu.

IDF’nin açıklamasında, Mehrabad Havalimanı’nın İran’ın bölgedeki vekil güçlerini silahlandırmak ve finanse etmek için kullanılan önemli bir merkez olduğu öne sürüldü.

İsrail ordusu, havalimanından kalkan uçakların çok sayıda kez silah ve nakit taşıyarak Orta Doğu’nun farklı noktalarına iniş yaptığını öne sürdü.

Açıklamada, bu sevkiyatların özellikle Lübnan merkezli Hizbullah başta olmak üzere İran’a yakın gruplara yönelik olduğu iddia edildi.

İsrail ordusuna göre saldırılar kapsamında yalnızca nakliye uçakları değil, havalimanındaki bazı askeri altyapı unsurları da hedef alındı.

Ayrıca İran’a ait bazı savaş uçaklarının da vurulduğu ve bu uçakların İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran hava sahasında yürüttüğü operasyonlar açısından tehdit oluşturduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İran devlet medyası, sabah saatlerinde İsrail’in Tahran’a düzenlediği hava saldırılarının ardından Mehrabad Havalimanı’nda yangın çıktığını bildirdi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde havalimanı çevresinden alevlerin yükseldiği görüldü.

1938 yılında açılan Mehrabad Havalimanı, Tahran’ın merkezine yakın konumda bulunuyor ve İran hükümetine ait.

Uzun yıllar ülkenin en yoğun havalimanı olarak hizmet veren tesis, bugün de özellikle iç hat uçuşları için kritik bir merkez konumunda.

2004 yılından bu yana uluslararası uçuşların büyük bölümü şehir dışındaki İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’na yönlendirilmiş olsa da Mehrabad, İran iç hat trafiğinde önemli rol oynamaya devam ediyor.

Havalimanı, uzun yıllar boyunca İran havacılığının en prestijli ve hareketli merkezlerinden biri olarak görülüyordu.