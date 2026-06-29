Meksika’da ‘Batman’ paniği: Hırsızlıkla suçladığı kişileri direklere bantlıyor

Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Lagos de Moreno kentinde, motosiklet hırsızlığıyla suçlanan bazı kişiler sokak direklerine bantlanmış halde bulundu.

Yerel basına yansıyan görüntülerde, kişilerin yüzlerine İspanyolcada “hırsız” anlamına gelen “ratero” kelimesinin yazıldığı görüldü. Bazılarının yüzlerine bıyık ve kedi bıyığı çizildiği, yakınlarında ise çalıntı olduğu öne sürülen motosikletlerin bulunduğu aktarıldı.

Jalisco Eyaleti Güvenlik Sekreteri Juan Pablo Hernández, şu ana kadar benzer şekilde beş vaka tespit edildiğini açıkladı.

Polisin, direklere bantlanan kişileri olayın mağduru olarak değerlendirdiği ve kimliği bilinmeyen şüpheliyi yakalamak için soruşturma başlattığı belirtildi. Yetkililer, olaylarla bağlantılı olabileceği değerlendirilen iki aracın da tespit edildiğini bildirdi.

Bantlanan kişilerin bulundukları yerden indirildiği ve yaraları nedeniyle tedavi edildiği kaydedildi.

Olayların ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar, kimliği bilinmeyen kişiyi “Lagos de Moreno’nun Batman’i” ve “Meksikalı Batman” olarak adlandırdı.

Ancak yetkililer, söz konusu eylemleri “kahramanlık” olarak değil, suç soruşturması kapsamında ele alıyor.

PEMBE NOTLARLA SUÇLAMA BIRAKTI

İddialara göre saldırgan, direklere bantladığı kişilerin başlarının üzerine pembe renkli notlar da bıraktı. Bu notlarda, kişilerin neyle suçlandığına ilişkin ifadelerin yer aldığı belirtildi.

Vakaların en az birinde, direğe bantlanan kişinin darp edilmiş halde bulunduğu ileri sürüldü.

Olaylar, Meksika’da suç oranlarının ve güvenlik endişelerinin arttığı bir dönemde yaşandı. Ülkede bazı bölgelerde halkın, organize suç örgütleri ve kartel şiddetine karşı kendi güvenlik önlemlerini almaya çalıştığı biliniyor.