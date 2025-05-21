Meksika'da bir ağacın tepesinde bulunan gizemli metal küre merak konusu oldu

Meteorolog Isidro Cano, Facebook hesabından yaptığı açıklamada küreyi, "çok sert plastikten yapılmış ya da çeşitli metallerin alaşımı olan bir cisim" olarak tanımladı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, küre yere düşerken bir ses çıkardı, ancak alev almadı.

Cano, büyük harflerle yaptığı uyarılarda, küreye kesinlikle dokunulmaması veya yaklaşılmaması gerektiğini vurguladı.

Isidro Cano

“KESİNLİKLE AÇILMAMALI"

Ülkenin önde gelen meteorologlarından Cano, Bir sonraki paylaşımında, kürenin dış yüzeyinde bir tür kod bulunduğunu belirtti ve tekrar “KESİNLİKLE AÇILMAMALI” dedi.

Ancak aynı zamanda kürede herhangi bir açılma mekanizması ya da kapak olmadığını ifade etti.

“KENDİ KENDİNE AÇILABİLİR...”

Cano’nun açıklamaları burada da bitmedi. Veracruz kentinin kuzeyinde bulunan kürenin belirli bir zamanlamaya göre 'kendi kendine açılacak şekilde tasarlanmış olabileceğini ve içinde değerli bilgiler taşıyabileceğini' iddia etti.

Bu açıklamalar, sosyal medyada merak uyandırdı.





GECE YARISI GİZLİCE TAHLİYE EDİLDİ

Pazartesi sabahı erken saatlerde Cano, kürenin saat 03:15 sularında 'yüksek eğitimli ve özel bir ekip' tarafından alındığını ve Meksika dışına çıkarıldığını duyurdu.

GERÇEK NE OLABİLİR?

Uzmanlara göre bu tür cisimler genellikle hava durumu balonlarının parçaları ya da uzay çöpü olabilir.

Nitekim geçtiğimiz hafta sonu, Çin’e ait Long March 5B roketi atmosfere yeniden giriş yapmış ve parçaları Borneo ile Filipinler civarlarında bulunmuştu.

Ayrıca temmuz ayında bir Avustralyalı çiftçi, SpaceX roketine ait olduğu tahmin edilen büyük bir parça bulmuştu.

Bu nedenle Meksika’daki kürenin de, benzer şekilde atmosfere giren bir uydu parçası ya da roket kalıntısı olma ihtimali dışlanmıyor.