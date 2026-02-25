Meksika'da faaliyet gösteren karteller: Güç dengesi değişiyor mu?

Gerçek adı Nemesio Oseguera Cervantes olan ve “El Mencho” lakabıyla tanınan kartel liderinin öldürülmesi, Meksika’daki en güçlü suç örgütlerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli’nde (CJNG) belirsizlik yarattı.

2009’da Milenio Karteli’nden ayrılan bir yapılanma olarak kurulan CJNG, El Mencho döneminde küçük çetelerle kurulan “franchise” tarzı ittifaklar sayesinde ülke çapında etkisini genişletti.

Ancak uzmanlara göre merkezi liderliğin kaybolması, örgütün parçalanmasına ve iç çatışmalara yol açabilir.

ABD makamları, El Mencho’nun damadı Julio Alberto Castillo Rodriguez’i (“El Chorro”) potansiyel lider adaylarından biri olarak değerlendiriyor.

Bununla birlikte, son operasyonlarda çok sayıda kartel üyesinin öldüğü ve örgütün toparlanmasının zaman alabileceği ifade ediliyor.

El Mencho’nun oğlu “El Menchito” olarak bilinen Ruben Oseguera-Gonzalez ise ABD’de ömür boyu hapis cezası almış durumda.

Örgütün mali yapısında etkili olduğu belirtilen eşi Rosalinda González Valencia’nın (“La Jefa”) adı da liderlik ihtimalleri arasında geçiyor ancak analistler, Meksika’daki kartel yapıları nedeniyle bunun zor bir senaryo olduğunu belirtiyor.

SİNALOA KARTELİ

Meksika’nın en eski ve güçlü suç örgütlerinden Sinaloa Karteli, son yıllarda lider kadrolarına yönelik operasyonlarla zayıfladı.

Kartel, “El Chapo” Guzmán’ın oğullarına bağlı Chapitos grubu ile Ismael Zambada García’nın takipçilerinden oluşan Mayos fraksiyonu arasında bölünmüş durumda.

Bu iç çatışma, Sinaloa eyaletinde şiddetin artmasına yol açarken, kartelin uluslararası uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı faaliyetleri devam ediyor.

CARTEL DEL NORESTE

Eski Zetas yapılanmasının devamı olarak görülen örgüt, uyuşturucu kaçakçılığı, adam kaçırma ve insan kaçakçılığı faaliyetleriyle biliniyor.

Son yıllarda üst düzey yöneticilerinin yakalanmasıyla zayıflayan kartelde, silah tedarikinden sorumlu isimlerin ön plana çıktığı ifade ediliyor.

LA NUEVA FAMİLİA MİCHOACANA

Guerrero ve Michoacán eyaletlerinde etkin olan örgüt, fentanyl, metamfetamin, eroin ve kokain ticaretiyle öne çıkıyor.

Johnny Hurtado Olascoaga ve kardeşi Jose Alfredo Hurtado Olascoaga’nın liderlik ettiği grubun, ABD tarafından uyuşturucu üretimi ve dağıtımı suçlamalarıyla arandığı belirtiliyor.

CARTEL DE GOLFO

Kuzeydoğu Meksika merkezli Cártel de Golfo’nun başında Jose Alfredo Cardenas-Martinez (“El Contador”) bulunuyor.

Örgüt, uyuşturucu ticareti, fidye amaçlı kaçırma ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlarla ilişkilendiriliyor.

Kartel lideri hakkında ABD’de uyuşturucu suçlamaları bulunuyor.

CARTELES UNİDOS

Batı Meksika’da faaliyet gösteren birden fazla grubun ittifakından oluşan Cárteles Unidos’un lideri Juan José Farías Álvarez (“El Abuelo”), bölgedeki rakip kartellere karşı yerel suç örgütlerini bir araya getirmesiyle biliniyor.

Örgüt, uyuşturucu ticaretinin yanı sıra tarım alanlarına el koyma ve yasa dışı ağaç kesimiyle de suçlanıyor.

Analistlere göre El Mencho’nun ölümü, Meksika’daki kartel haritasını yeniden şekillendirebilir. Liderlik boşluğunun uzaması halinde, hem CJNG içinde çatışma ihtimali artabilir hem de Sinaloa başta olmak üzere rakip örgütlerin yeni alanlar kazanma girişimleri hızlanabilir.