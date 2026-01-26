Meksika’da silahlı saldırı: En az 11 ölü, 12 yaralı

Meksika’nın şiddet olaylarıyla öne çıkan Guanajuato eyaletinde silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer, saldırıda en az 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yerel makamların verdiği bilgiye göre saldırı, Guanajuato eyaletine bağlı Salamanca kentinde meydana geldi. Yetkililer, saldırganların yakalanması için operasyonun sürdüğünü duyurdu.

Açıklamada, 11 ölümün doğrulandığı belirtilerek, “Hayatını kaybedenlerin 10’u olay yerinde yaşamını yitirdi, 1 kişi ise sağlık merkezinde tedavi altındayken öldü” denildi.

Yetkililer ayrıca, “Silahlı saldırıda 12 kişi de yaralandı ve doktorlar tarafından tedavi ediliyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan cumartesi gecesi, yine aynı kentte kimliği belirsiz kişiler tarafından içinde insan kalıntıları bulunan dört çuvalın bırakıldığı bildirildi.

ORGANİZE SUÇ ÇETELERİ BÖLGEDE ETKİLİ

Analistlere göre Guanajuato, otomotiv montaj tesisleri başta olmak üzere sanayi açısından önemli bir merkez olmasının yanı sıra turistik noktalarıyla da biliniyor.

Ancak eyalet, uyuşturucu ticareti ve çalıntı yakıt kaçakçılığı üzerindeki kontrol mücadelesi nedeniyle organize suç örgütlerinin çatışmalarına sahne oluyor.

Meksika’da Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum yönetimi, yılın başında yaptığı açıklamada ülkedeki cinayet oranının 2025’te son 10 yılın en düşük seviyesine gerilediğini savunmuştu.