Meksika’da Sinaloa karteli soruşturması: 10 yetkiliye hesap dondurma

Mali İstihbarat Birimi, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı Meksikalı yetkililere yönelik mali tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, "uyuşturucu kaçakçılarına yardım ettiği" iddia edilen Sinaloa Valisi Ruben Rocha Moya'nın da aralarında bulunduğu eski ve mevcut 10 yetkilinin banka hesapları donduruldu.

İddianamede, söz konusu kişiler, Sinaloa kartelinin Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu madde sokmasına yardımcı olmakla suçlanmıştı.

Bu kişilerin bazılarının Sinaloa kartelinin şiddet eylemlerine bizzat katıldıkları savunulan iddianamede, "El Chapo" lakaplı Joaquin Guzman'ın destekçileri tarafından kontrol edilen grupla bağlantıları olduğu da kaydedilmişti.

Suçlama yöneltilen 3 yetkilinin, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum'un partisi Ulusal Yenilenme Hareketi ile ilişkili olduğu ifadesi de iddianamede yer almıştı.

Sinaloa Valisi Moya ise Amerikan merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, suçlamaları "kategorik ve mutlak" şekilde reddetmişti.

Moya, suçlamaların Meksika Birleşik Devletleri Siyasi Anayasası'nın 40. maddesinde öngörülen ulusal egemenliğin ihlali anlamına geldiğini belirterek, "Sinaloa halkına şunu söylüyorum, bizi karakterize eden cesaret ve vakarla, bu iftiranın hiçbir dayanağı olmadığını kanıtlayacağız" ifadesini kullanmıştı.

Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, ABD'nin, Sinaloa Valisi Moya dahil 10 Meksikalı yetkiliyi "uyuşturucu kaçakçılığına yardım etmekle" suçlamasına ilişkin kanıt bulunması halinde gerekli adımların atılacağını söylemişti.