Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum’a sokakta cinsel saldırı

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, başkent Meksiko’daki bir sokakta destekçilerini selamlarken tacize uğramasının ardından, ülke genelinde cinsel tacizin suç sayılması çağrısında bulundu.

Olay, Sheinbaum’un salı günü Ulusal Saray yakınlarında vatandaşları selamladığı sırada yaşandı.

Sarhoş bir erkek, Sheinbaum’un omzuna kolunu atarak kalça ve göğsüne dokundu, ardından boynundan öpmeye çalıştı. Devlet Başkanı saldırganın ellerini iterek uzaklaştı; olay anı kameralara yansıdı.

Saldırgan kısa sürede gözaltına alındı.

Sheinbaum, ertesi sabah yaptığı açıklamada, “Eğer ben şikâyette bulunmazsam, diğer kadınlara ne olur? Bu, ülkenin her yerinde kadınların yaşadığı bir durum. Kimsenin bedenimize ya da kişisel alanımıza dokunmaya hakkı yok” ifadelerini kullandı.

“CİNSEL TACİZ SUÇ OLMALI”

Olayın ardından resmî şikâyette bulunduğunu açıklayan Sheinbaum, ülkedeki mevcut yasaların gözden geçirileceğini belirtti:

“Bu olay, yalnızca benim başıma gelmedi; ülkemde ve dünyada birçok kadının yaşadığı bir durum. 32 eyaletin tamamında bu eylemin cezai yaptırımı olmalı. Bu konuda bir kampanya başlatacağız.”

Sheinbaum ayrıca, kadınların benzer durumlarda daha kolay şekilde şikâyette bulunabilmeleri için yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sheinbaum, “Kadınların kişisel alanı ihlal edilemez. Meksika toplumunun bunu yüksek sesle söylemesi gerekiyor” dedi.

“GÜVENLİĞİMİ ARTIRMAYACAĞIM”

Olay, Sheinbaum’un güvenlik ekibini de tartışma konusu yaptı. Ancak Sheinbaum, halkla temas biçimini değiştirmeyeceğini açıkladı:

“Bu olay benim insanlarla buluşma şeklimi değiştirmeyecek. Ben halkın arasındayım ve orada olmaya devam edeceğim.”

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Meksika’da her gün ortalama 10 kadın öldürülüyor ve 15 yaş üstü kadınların yüzde 70’i yaşamı boyunca en az bir kez cinsel tacize uğruyor.

Kadın örgütleri, ülkenin “kadın cinayetleri krizi” yaşadığına dikkat çekiyor.