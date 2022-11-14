Meksika karteli, IŞİD tarzı bir videoda esirlerini infaz etti

14 Kasım 2022 Pazartesi, 16:33

Meksika'da Jalisco Yeni Nesil Karteli, IŞİD ve Taliban tarzı propaganda videoları paylaşmaya başladı. Cihatçı özentisi video yayınlama akımına katılan 'Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu karteli', paylaştıkları son video ile büyük tepki topladı.

Ülkenin en çok aranan suçlusu Nemesio 'El Mencho' Cervantes tarafından yönetilen Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (JYNK) üyesi tetikçiler, internette dolaşan iki videonun ilkinde, muhtemelen rakip bir çeteye bağlı olan genç bir esiri, JYNK adına bir bildiri yayınlamaya zorladıktan sonra kafasını kesti.

"BU SAÇMALIKLARA BULAŞAN HERKESİN KADERİ BU OLACAKTIR"

BorderlandBeat'e göre son anlarında "Bay Mencho ve Jalisco Yeni Nesil Karteli, Michoacán eyaletinde ve tüm Meksika'da patron konumundadır" diyen esir, videonun devamında "Bu saçmalıklara bulaşan herkesin kaderi bu olacaktır" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 10 saniye süren ikinci videoda tetikçilerin adamın kafasını bir palayla kestikleri görülüyor.

Muhtemelen videoların sosyal medya sitelerinden hemen kaldırılmaması için kanlı görüntülerin çoğunun üzerine emojiler yerleştirilmiş ancak görüntüle neler olduğu çok açık.

BorderlandBeat'in haberine göre ikinci videoda çalan şarkı, Meksikalı rap grubu Cartel de Santa'nın Clika Nostra parçası. Şarkı Kuzey Meksika'da hırsızları infaz eden tehlikeli gangsterlerin hikayesini anlatıyor.

Videoda yer alan bir başlıkta JYNK'ye atfen "dört harf" anlamına gelen "4letras" yazıyor. JYNK tetikçileri, daha önce de IŞİD tarzı propaganda videoları paylaşmış olmalarıyla biliniyorlar.

LAKABI "TALİBAN'A ATFEN"

Bu yılın Temmuz ayında, rakip bir çete olan Pájaros Sierra'nın üç üyesinin vahşice başlarının kesildiği bir video ortaya çıkmıştı. Adamlar teker teker öldürülürken, JYNK'nin cellat ilk kurbanın boynuna 18 santimetrelik bir bıçak saplarken ikinci ve üçüncü kurbanların hıçkırarak ağladıkları duyuluyor.

Kayda alınan cellat videoda, "Bu her Pájaros Sierra o*****'sunun kaderi olacak. Sizi o***** çocukları, peşinizden geliyoruz" ifadelerini kullanıyor.

Bu infaz videoları, ABD tarafından eğitilen Meksika Özel Kuvvetleri üyelerinin kurduğu Los Zetas adlı kartel tarafından yaygınlaştırıldı.

Homeland Security Today'e göre Los Zetas liderlerinden biri olan Iván Velázquez Caballero, benzer cinayetler işledikten sonra kendisine 'El Talibano' (Taliban'a atfen) lakabını takmıştır.