Meksika'da belediye başkanı silahlı saldırıda öldürüldü
Meksika'nın Michoacan eyaletinde, futbol sahasında incelemelerde bulunan belediye başkanı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Aguililla kentinin belediye başkanı Cesar Arturo Valencia Caballero, silahlı grubun saldırısına uğradı.
Yetkililer, belediye başkanının futbol sahasında yürüdüğü sırada silahlı kişilerce öldürüldüğünü bildirdi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği kaydedildi.
Ülkede 7 Şubat'ta da aynı eyalete bağlı Contepec Belediye Başkanı Enrique Velázquez Orozco, belediye ait bir evde ölü bulunmuştu.
Meksika'da siyasi parti temsilcileri ve belediye başkanları, silahlı çetelerin sıklıkla hedefi olduğu biliniyor.
İlgili Haberler
- ABD-Meksika sınırında bir kişinin kıyafetine gizlenmiş 52 canlı sürüngen bulundu
- Meksika'da Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 320 bini aştı
- Meksika'da gizli bir mezarda 11 ceset bulundu
Video Haberler
- Öğrenciler tatil haberini nefesini tutarak bekledi
- ''Helalleşeceğiz, bir araya geleceğiz''
- Ukrayna'dan kaçış; kafileyle İstanbul'a geldiler
- Türk medyası bunu da gördü; Ayçiçeği yağı ile yıkandı!
- Mıkolayiv ve Çernihiv'de infilak etmeyen bombalar temizl
- Doğu Anadolu'da bin 373 köy yolu kapandı
- İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
- 'Partinin başına geçmek istiyor'
- Telefonunu tamire gönderdi, hayatının şokunu yaşadı
- Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı
En Çok Okunan Haberler
- 'Rantçılar gidici, zeytinler kalıcı'
- Fenerahçe’de hataya yer yok
- Sıra ekmek kuyruklarında mı?
- Sivas'ta yolcu otobüsü devrildi: 34 yaralı
- 'Bir zahmet kendi yemeklerini kendileri yapsınlar'
- Vali Yerlikaya'dan peş peşe uyarılar...
- Sarıgül’den Cüneyt Çakır tepkisi
- 4 ilin 7 ilçesinde yağlık ayçiçeği kararı
- Zelenski'den kimyasal saldırı iddialarına yanıt
- 'Rus askerleri birbirini vuruyor'