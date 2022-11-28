Meksika'da bir bebek 5,7 santimlik bir kuyrukla dünyaya geldi

28 Kasım 2022 Pazartesi, 14:13

Meksika Nuevo Leon'da bir hastanede bir bebek, 5,7 santimlik bir kuyrukla dünyaya geldi. Anne ve babasının gayet sağlıklı olduğunu ve bebeğin, doğum esnasında herhangi bir problem yaşamadığını belirten doktorlar, bebeğin kuyruğunu doğumdan 2 ay sonra ameliyatla aldılar.

Paediatric Surgery Case Reports dergisine konuşan Dr. Josue Rueda, Meksika'da bir ilk olan kuyruklu bebeğin kuyruk sokumundan çıkan deri parçasını, "3 ila 5 mm çapında ve 5,7 cm uzunluğunda, yumuşak, ince tüylerle kaplı ve sivri bir uca sahip. Acı çekmeden pasif olarak hareket ettirilebiliyor ancak spontane hareket gösteremiyor" ifadeleriyle tanımlandı.

'YALANCI' VE 'HAKİKİ' KUYRUKLAR

Bilim insanlarına göre, insan kuyrukları ikiye ayrılıyor. 'Yalancı' kuyruklar, kuyruğa benzeyen ancak bir omurga problemi veya tümörden kaynaklanan büyümelerken 'Gerçek' kuyruklar ise, hayvan kuyrukları gibi kemik yerine kas, kan damarları ve sinir içeriyor.

Bu kuyrukların, anne karnında gelişen her embriyonun kuyruk sokumunda üretildiği ve daha sonradan kuyruk kemiğini oluşturmak için vücuda geri çekilen oluşumlardan geldiği düşünülüyor.

Yapılan araştırmaya göre Meksikalı bebeğin kuyruğu, omurgası düzgün bir şekilde oluşmadığı için oluşmuş. Beyin, kalp, işitme ve idrar testlerine giren yeni doğmuş bebeğin oldukça sağlıklı olduğu ve kuyruk sıkıştırıldığı zaman ağlamaya başladığı bildirildi.

EN UZUNU 20 CM

Taburcu edilen bebek, iki aylık olduğu zaman yeniden değerlendilirmeye alındı. Kuyruk, lokal anestezi yardımıyla doktorlar tarafından kuyruk sokumundan alındı. Ameliyat ile aynı gün taburcu edilen bebek, başka bir rahatsızlık göstermedi.

Alınan kuyruğu incelemeye devam eden ekip, yumuşak dokulu yapının atardamar ve toplardamarlara sahip olduğunu öğrendi. 'Gerçek' kuyrukların son derece ender olduğunu belirten ekip, 2017 yılına kadar sadece 195 vakanın tespit edildiğini ve keşfedilen en uzun kuyruğun 20 cm olduğunu açıkladı.

Genellikle erkek çocuklarında görülen fenomen, 17 kişiden birinde beyin veya kafatası büyüme bozukluklarına sebeb oluyor.