Meksika'da bir hapishanede çıkan isyanda ölenlerin sayısı 19'a çıktı
Meksika’da Ciudad Juarez kentindeki hapishaneye düzenlenen baskında can kaybı 19'a, yaralı sayısı ise 13'e yükseldi
Meksika'da bir hapishanede çıkan isyan ve çatışmada ölenlerin sayısının 19'a yükseldiği bildirildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, Chihuahua eyaletindeki Juarez Cezaevine
bağlı 3 numaralı Devlet Sosyal Yeniden Bütünleştirme Merkezinde çıkan isyanda
ölenlerin sayısı artıyor.
Chihuahua Eyaleti Başsavcılığından yapılan açıklamada, olaylarda 10 gardiyan, 9 mahkumun hayatını kaybettiği, 27 mahkumun ise firar ettiği belirtildi.
Güvenlik güçleriyle firar etmek isteyen mahkumlar arasında çıkan çatışmada
ise 3'ü gardiyan 13 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.
Mahkumların kaçma girişiminin ardından meydana gelen çatışmada ilk belirlemelere göre dün 10'u gardiyan 14 kişinin öldüğü duyurulmuştu.
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