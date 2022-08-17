Meksika'da biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu
Meksika'nın Sonora eyaletinde biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu.
Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.
Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi.
Yapılan incelemeler sonucunda 5 kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.
Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.
Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendirilen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
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