Meksika'da biri çocuk 5 kişinin cesedi bulundu

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 16:30

Meksika'nın Sonora eyaletindeki Rosario Tesopaco kasabasının Curupaco yolunda biri çocuk 5 kişinin cesedinin tespit edildiği bildirildi.

Meksika basınındaki habere göre, ihbar üzerine Curupaco yoluna gelen polis ekipleri, cesetlerin biri çocuk 5 kişiye ait olduğunu belirledi.

Yapılan incelemeler sonucunda 5 kişinin silahla öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cansız bedenler, kimlik tespiti yapılmak üzere Adli Tıp Servisine götürüldü.

Çete hesaplaşmasından kaynaklandığı değerlendirilen olaya ilişkin Eyalet Başsavcılığı soruşturma başlattı.