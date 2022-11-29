Meksika'da çete liderinin gözaltına alınması olaylara neden oldu
Meksika'da çete liderinin gözaltına alınması üzerine, Nuevo Laredo kenti sokakları çıkan olaylara tanık oldu.
Meksika'nın Tamaulipas eyaletinde suç liderinin gözaltına alınması üzerine çeteler, birçok yolda barikatlar kurdu, arabaları ateşe verdi.
Meksika basınında çıkan habere göre, Nuevo Laredo kentinde polis operasyonuyla gözaltına alınan çete liderinin ardından silahlı kişiler şehri savaş alanına çevirdi.
Kamu Güvenliği Sekreterliği (SSP) açıklamasında, çete üyelerinin, kentin 17 farklı yerinde barikatlar kurduğunu ve çok sayıda aracı ateşe verdiğini bildirdi.
Polis ekipleri, hayatın normale dönmesi için barikat kurulan yerlerde operasyonlar yaparak, sürücülerin güvenli şekilde seyahat etmesini sağladı.
Güvenlik önlemlerini artıran polis, kentin en işlek caddelerinde devriye görevi atmasının yanı sıra ağır silahlarla nöbet tutuyor.
Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında, konuya ilişkin konuşan Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, "Bugün şafak vakti Nuevo Laredo'da çatışma çıktı, suç örgütünün başı olan bir kişi tutuklandı ve tepkiler oldu, ancak bu tutuklanma çoktan gerçekleşti" ifadesini kullandı.
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