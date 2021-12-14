Meksika’da göçmenler polisle çatıştı
Meksika’da göçmen kafilesi, başkent Mexico City’nin girişini kapatan polis ekipleri ile çatıştı. Çıkan olaylarda 13’ü polis toplam 17 kişi yaralandı.
Meksika’nın başkenti Mexico City’e ulaşmak için Puebla şehrinden yola çıkan ve çoğunluğu Haitili, El Salvadorlu ve Honduraslı göçmenlerden oluşan kafile, Mexico City-Puebla arasındaki yolda polis tarafından durduruldu.
Başkent polisinin yaklaşık 350 kişilik bir ekiple yola barikat kurması üzerine öfkelenen göçmenler polisle çatıştı. Görgü tanıkları, polisin aralarında çocukların da bulunduğu göçmenlere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.
ALTI SAATİN ARDINDAN ANLAŞMAYA VARILDI
Başkent yönetiminin şehre ulaşan göçmen kafilesini doğrudan kendileri için hazırladıkları sığınma merkezine yönlendirdiği, ancak göçmenlerin dini bayram dolayısıyla şehirdeki Guadalupe Bazilikası’nı ziyaret etmek istedikleri belirtildi.
Göçmenler, 6 saatin ardından yetkililerle anlaşmaya vararak, sığınma merkezine gitmeyi kabul etti. Yetkililerin, hijyen önlemlerinin alınması şartıyla dini bayram için Guadalupe Bazilikası’nı ziyaret etmek isteyen göçmenlere otobüs sağladığı kaydedildi.
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