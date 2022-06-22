Meksika’da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı: 3 ölü, 27 yaralı
Meksika’nın ABD sınırı yakınlarında göçmenleri taşıyan bir minibüsün takla atması sonucu 3 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 27 kaçak göçmen yaralandı.
Meksika’nın ABD sınırındaki Nuevo Leon eyaletinin Cadereyta şehrinde El Salvadorlu kaçak göçmenleri taşıyan minibüs takla attı. Nuevo Leon eyaleti sivil savunma yetkilileri, kazada 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 27 kişinin ise yaralandığını açıkladı.
Kaza sonrası olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye sevk etti. Güvenlik güçleri, küçük yaştaki bir göçmenin ise bakım ve koruma için Ulusal Göç Enstitüsüne teslim edildiğini bildirdi. Yetkililer, durumu iyi olan göçmenlerden aldıkları bilgi doğrultusunda kaza yapan minibüsün, ABD’ye yasadışı yollardan geçmek isteyen göçmenleri sınır bölgesine taşıdığını belirtti.
Son günlerde Meksika’nın ABD sınırındaki Nuevo Leon ve Coahuila eyaletlerinde düzensiz göçmenlerin sınıra ulaşımının engellendiği ve kendilerine otobüs terminallerinde bilet satılmadığı ifade ediliyor. Bu bölgede mahsur kalan göçmenlerin ise bazen özel araç tutarak bazen de yürüyerek sınıra ulaşmaya çalıştığı bildiriliyor.
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