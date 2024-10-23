Meksika'da kartellerin iç hesaplaşması: Havadan uçakla broşürler atıldı!

Yayınlanma: 23.10.2024 - 12:57

Güncelleme: 23.10.2024 - 13:09

Meksika'nın kuzeybatısında bulunan Sinaloa eyaletinde, Sinaloa Karteli'nin içindeki bileşenler olan “La Mayiza” ve “Los Chapitos” kartellerinin iç hesaplaşması konuşuluyor.

Eyalette, havadan küçük bir uçakla “La Mayiza” imzalı el broşürleri atıldı.

Görgü tanıklarına göre, küçük bir uçak Sinaloa'daki çeşitli belediyelerin üzerine “Los Chapitos” ve Vali Rubén Rocha Moya'yı kınayan broşürler attığı bildirildi.

Broşürlerde aşağıdaki ifadeler yer alıyordu:

“Sinaloalılar: Culiacán'a girene kadar dinlenmeyeceğiz, düzeni sağlamak ve Chapolar tarafından işlenen bunca suiistimale son vermek istiyoruz, bunun için onları destekleyen bu hükümeti devirmemiz gerekiyor. Sizden aynı numaraya 6673246586 her türlü suiistimali, yolsuzluğu, valinin, oğullarının ve kabinesinin işlerini ve evlerini bildirmenizi rica ediyorum. Dediğim gibi, sorunun kökünü kazıyacağız. Güçlerimizi birleştirmemiz gerekiyor.”

Uçaktan atılan broşürlerin eyalette yer alan başkent Culiacán olmak üzere Mazatlán, Guasave, Navolato ve Los Mochis kasabalarına düştüğü belirtildi.

Sinaloa eyaleti Kamu Güvenliği Başkanı Gerardo Mérida Sánchez, broşürlerin dikkat dağıtıcı olabileceğini, çünkü broşürlerde görünen telefon numarasının bloke edildiğini ve aramaların gelmediğini söyledi.

“LA MAYİZA” KİM?

“Los Mayos” olarak da bilinen “La Mayiza”, Sinaloa Karteli'nin kurucularından biri olan ve birkaç ay önce teslim edildiği ve şu anda ABD'de yargılanmakta olduğu bildirilen “El Mayo” lakaplı Ismael Mario Zambada Garcia ve yakın arkadaşları tarafından kurulan Sinaloa merkezli bir karteldir. La Mayiza'nın, Los Chapitos ile birlikte Sinaloa Karteli'ni oluşturduğu biliniyor.

Meksikalı eski bir uyuşturucu baronu ve Sinaloa Karteli'nin üst düzey liderlerinden biri olan Garcia, 1998'den beri Meksika Başsavcılığı tarafından aranıyordu. Başsavcılık, kendisi ve Juarez Karteli'nin diğer beş lideri için toplam 2,8 milyon dolar ödül koymuştu.

Garcia'nın, tarihsel olarak Juarez Karteli ve Carrillo Fuentes ailesiyle yakın çalışmış ve Kolombiyalı kokain tedarikçileriyle bağımsız bağlarını sürdürdüğü belirtiliyor.

KARTELLER ARASINDA İÇ HESAPLAŞMA

ABD'nin Teksas eyaletinin El Paso kentinde tutuklandığı ve 25 Temmuz 2024 tarihinden bu yana ABD'de gözaltında olduğu bilinen Garcia'nın, tutuklanmasının ardından “Los Chapitos” ve Sinaloa Karteli'nin diğer bileşeni olan “La Mayiza” arasında şiddetli bir iktidar mücadelesi başladı.

“Los Chapitos”un, Sinaloa Karteli'nin kontrolünü ele geçirmek için Garcia ve yakınlarının peşine düşerek, Jalisco Yeni Nesil Karteli (CJNG) ile ittifak kurduğu da iddia ediliyor.

Sinaloa Karteli'nin bileşenleri arasındaki bu çatışma, Meksika'da “El Chapo” lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Joaquin Guzman Lopez'in, Garcia'yı ABD'ye ihbar ederek ona ihanet etmesi iddiası nedeniyle yoğunlaştığı biliniyor.

“La Mayiza”, artık Garcia'nın oğlu “El Mayito Flaco” lakaplı Ismael Zambada Sicairos tarafından yönetiliyor.

“La Mayiza”, Garcia'nın kaçırılmasının intikamını almak ve böylece eyaletin başkenti Culiacan'ın kontrolünü ele geçirmek istiyor. Buna karşılık “Los Chapitos”un ise, “La Mayiza”yı tamamen ortadan kaldırmayı ve hem bölgede hem de Sinaloa Karteli'nde tam kontrol sahibi olmak istediği belirtiliyor.