Meksika'da 'tarihi' uyuşturucu operasyonu: 'Tarihte eşi benzeri görülmemiş...'

Yayınlanma: 19.10.2024 - 16:44

Güncelleme: 19.10.2024 - 16:44

Meksika donanması, ülkenin güneybatı Pasifik kıyılarında gerçekleştirdiği operasyonda, 8 tondan fazla uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve 23 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Operasyonun, “bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük uyuşturucu operasyonu” olduğunu belirten, Meksika Deniz Kuvvetleri, “Donanma personeli 8,361 kilogram yasadışı kargo ele geçirdi; bu, tarihte benzeri görülmemiş bir deniz operasyonunda ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarını temsil ediyor” açıklamasında bulundu.

Açıklamada, uyuşturucunun türü belirtilmedi, ancak 105 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi.

Donanma ayrıcai Michoacan eyaletindeki Lazaro Cardenas yakınlarında ve Guerrero eyaleti kıyılarında 8 bin 700 litre kaçak yakıt ve altı tekne ele geçirdi.

Açıklamada, “Hakları okunan 23 tutuklunun yanı sıra altı tekne, tahmin edilen uyuşturucu ve yakıt, ilgili soruşturmaya dahil edilmek üzere yetkili makamlara teslim edildi” denildi.

Donanma, uyuşturucunun altı küçük teknede dağıtıldığını ve teknelerden birinde dalgıçlar olduğunu, bunun da denizciler açısından “karmaşık” bir eylem anlamına geldiğini belirtti.

Meksika tarihindeki en büyük uyuşturucu ele geçirme olayı Kasım 2007'de 23 ton Kolombiya menşeli kokaindi. Donanmaya göre, dün yapılan operasyon, bugüne kadar bir deniz operasyonunda ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarını temsil ediyor.