Meksika’da otobüs uçuruma yuvarlandı: 3 ölü, 36 yaralı
Meksika’da bir yolcu otobüsünün 200 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi yaralandı.
Meksika'nın Oaxaca eyaletindeki Sierra Juarez şehrindeki bir karayolunda yaşanan kazada, içerisinde 40 kişinin bulunduğu belirtilen bir yolcu otobüsü kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kaza sonucu otobüste büyük hasar meydana gelirken olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Görgü tanıkları, otobüsün defalarca takla atarak yoldan en az 200 metre aşağıya düştüğünü ifade ederken, yolun virajlı olması ve otobüs enkazının yola uzaklığı nedeniyle kurtarma ekipleri zor anlar yaşadı.
Kazanın nedeni henüz belirlenemezken, yetkililer olayın bölgedeki yolların virajlı olması ve şoförün hakimiyeti kaybetmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor.
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