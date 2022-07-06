Meksika'da, yolcu uçağına yıldırım düştü

06 Temmuz 2022 Çarşamba, 20:05

Meksika’nın başkenti Meksiko’daki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’ndan dün gece kalkış yapan ve ABD’nin New York kentindeki John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na gitmekte olan Aeromexico Havayollar'ının 404 sefer sayılı uçuşunu yapan uçağa, Meksika Körfezi üzerinde yıldırım düştü.

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı tarafından yapılan açıklamada; uçağın, güvenlik protokolü gereği havalimanına geri döndüğü ve olaysız bir iniş gerçekleştirdiği belirtildi.

Uçakta bulunan yolcu ve mürettebattan yaralanan olmadığı da bildirildi.

Aeromexico Havayolları ise, yıldırım düşmesi nedeniyle uçakta acil bir durumun yaşanmadığını ifade ederken, yolcuların başka bir uçağa transfer edilerek New York’a ulaştırıldığını aktardı.