İsrail Başbakanlık Ofisi: Netanyahu'nun öldürüldüğü iddiaları yalan

AA muhabiri, İsrail Başbakanlık Ofisi Sözcüsü Omer Dostri’ye, sosyal medyada artan “Netanyahu'nun öldürüldüğü” iddialarına ilişkin bir açıklamaları olup olmadığını sordu.

Dostri, "Bunlar yalan haber, Başbakan iyi durumda." ifadesini kullandı.

Netanyahu’nun 13 Mart’ta çevrim içi katıldığı bir basın toplantısında, İsrail genelinde verilen saldırı alarmı sesinin, toplantının yapıldığı yerde duyulmaması ve ardından yapay zeka ürünü olduğu öne sürülen bazı videoların sosyal medyada yayılması, benzer iddialara dayanak gösterilmişti.