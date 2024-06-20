Meksika'dan ABD'ye 'kartel' yanıtı: 'Onlar kim oluyor da karar veriyorlar?'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 10:02

Güncelleme: 20.06.2024 - 10:02

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) yaklaşan yargı reformu kapsamında hakimlerin seçimine kartellerin müdahale edebileceği yönündeki iddialarına tepki gösterdi.

Obrador, DEA'ya, ülkenin iç işleri söz konusu olduğu için daha ihtiyatlı davranmasını tavsiye etti.

Obrador, "DEA'nın görüşü dikkate alınabilir. Ancak, Meksika bağımsız bir ülke olduğu için daha temkinli hareket etmeliler. Basitçe söylemek gerekirse, tüm saygımla, onlar kim oluyor da Meksikalıları ilgilendiren konularda karar veriyorlar? Onlara bizim işlerimize kaşıkla karışma hakkını kim verdi?" dedi.

Meksikalı gazeteci Salvador Soto daha önce El Universal gazetesinde, hükümetin önerdiği yargı reformunun yarattığı riskler hakkında DEA'nın dahili bir notuna atıfta bulunan bir yazı yayınlamıştı. DEA özellikle, her düzeydeki hakimler için yapılacak halk seçimlerinde organize suç adaylarının desteklenmesi olasılığı konusunda uyarıda bulunmuştu.