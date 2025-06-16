Meksikalı belediye başkanı polis kıyafetli kişilerce belediye binasında öldürüldü

Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı San Mateo Piñas kasabasının belediye başkanı Lilia Gema García Soto, Pazar sabahı, polis üniforması giymiş altı kişinin belediye binasına düzenlediği silahlı baskında öldürüldü. Yerel basına göre, saldırı sırasında bir de yerel topluluk temsilcisi hayatını kaybetti.

Saldırganların, önce belediye binasını koruyan polisleri etkisiz hale getirip içeri girdikleri, ardından dört motosikletle kaçtıkları bildirildi.

Oaxaca Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği'nden yapılan açıklamada, olayın faillerini yakalamak üzere eyalet polisi, savcılık ve Meksika ordusunun ortak bir operasyon başlattığı duyuruldu.

Oaxaca Valisi Salomón Jara, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“San Mateo Piñas Belediye Başkanı Lilia Gema García Soto’nun öldürülmesini şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı cezasız kalmamalı. Olayın aydınlatılması ve adaletin sağlanması için savcılıkla yakın iş birliği içinde çalışacağız.”





GEÇEN HAFTA DRONLA SALDIRMIŞLAR

Öte yandan, García Soto, Meksika’da öldürülen yerel yöneticiler listesine eklenen son isim oldu. Ülkede belediye başkanları ve diğer yerel yöneticiler, bölgede kontrolü sağlamak isteyen suç örgütlerinin hedefi haline gelmiş durumda.

Bu ayın başlarında, Michoacán eyaletine bağlı Tacámbaro kasabasının belediye başkanı Salvador Bastida García da evine vardığı sırada gerçekleştirilen silahlı saldırıda korumasıyla birlikte öldürülmüştü.

Bugünkü suikast, bu hafta başında Michoacán’daki Benito Juárez belediye binasına düzenlenen ve insansız hava aracı (drone) ile gerçekleştirildiği bildirilen bombalı saldırının ardından geldi.

Orta-batı Meksika’daki bu saldırı, hükümet binasına yönelik ilk drone saldırısı olarak kayıtlara geçti. Saldırıda can kaybı yaşanmadı.

KARTELLERİN ETKİSİ BÜYÜK

Son yıllarda özellikle uyuşturucu kaçakçılığı, yasa dışı ağaç kesimi ve toprak anlaşmazlıklarının iç içe geçtiği uzak ve dağlık bölgelerde, şiddet olaylarında ciddi artış yaşanıyor.

ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi’nin (DEA) 2025 tarihli raporuna göre, Oaxaca’da Sinaloa Karteli’nin (CDS) güçlü bir varlığı bulunurken, Yeni Nesil Jalisco Karteli’nin (CJNG) ise daha sınırlı bir etkisi olduğu belirtiliyor.

Her iki örgüt de Trump yönetimi tarafından 'yabancı terör örgütü' olarak tanımlanmıştı.