Mel Gibson, Sylvester Stallone, Jon Voight... Trump, ‘Hollywood Özel Elçileri’ni duyurdu

Yayınlanma: 17.01.2025 - 09:35

Güncelleme: 17.01.2025 - 09:35

ABD'nin 47'nci başkanı Donald Trump, Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı 'Hollywood Özel Elçisi' olarak seçtiğini açıkladı.

Açıklamasında, "Jon Voight, Mel Gibson ve Sylvester Stallone'yi büyük ama çok sorunlu bir yer olan Hollywood Özel Elçileri olarak ilan etmekten onur duyuyorum. Son dört yılda yabancı ülkelere çok fazla iş kaptıran Hollywood'u her zamankinden daha büyük, daha iyi ve daha güçlü bir şekilde geri getirmek amacıyla bana Özel Elçi olarak hizmet edecekler! Bu üç çok yetenekli insan benim gözüm ve kulağım olacak ve onların önerdiklerini yapacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendisi gibi Hollywood'un Altın Çağı yeniden yaşanacak" ifadelerini kullandı.