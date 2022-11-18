Melania Trump'tan eşi Donald Trump'a övgü: Barış ve refah getirecek

18 Kasım 2022 Cuma, 13:59

Eski ABD First Lady'si Melania Trump, eşi Donald Trump'ın 2024'te ABD başkanlık seçiminde yeniden aday olma niyetini destekleyerek, Beyaz Saray'a geri dönmesi halinde ABD'ye "başarı ve refah" getireceğini söyledi.

Melania Trump, Donald Trump'ın başkanlığa adaylık açıklamasının ardından yaptığı basın açıklamasında, "Kocamın bu harika ulusun Başkanlığına aday olma kararını destekliyorum. Yönetimi sırasında elde ettiği başarıların hepimiz üzerinde büyük bir etkisi oldu ve bizi tekrar başarıya ve refaha götürebilir" diye ekledi.

Melania Trump, "Kocamın barış, sevgi ve güvenlik dolu bir Amerika'ya liderlik etmek için geri döneceği günü sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

"MELANİA HARİKA BİR FİRST LADY'Dİ"

Donald Trump, görev süresi boyunca eşi Melania'nın Beyaz Saray'da zor zamanlar geçirdiğini aktardı.

Trump, "Bu, First Lady için hiç eğlenceli değildi. Eve geldiğimde bana, 'Kızgın ve üzgün görünüyorsun' diyor ve sonra ona beni rahat bırakmasını söylüyorum... Kolay bir şey değildi, ama o harika bir First Lady'ydi ve insanlar onu seviyor" diye konuştu.

KIZI SİYASETE GİRMEYECEK

Trump'ın kızı ve eski danışmanı Ivanka Trump da babası hakkında konuştu.

Ivanka Trump, bu sefer siyasete girmeyeceğini belirterek, "Babamı çok seviyorum. Ancak, bu sefer küçük çocuklarıma ve özel hayatımıza öncelik vermeyi seçtim. Siyasete girmeyi düşünmüyorum. Babamı her zaman sevip destekleyeceğim, fakat bunu siyaset ortamından uzak yapacağım" dedi.

DONALD TRUMP ADAY OLACAĞINI AÇIKLADI

Eski ABD Başkanı Donald Trump, ikinci kez Beyaz Saray'a geri dönmeyi denemek için seçim kampanyasını şimdiden başlatarak, "Amerika'nın dönüşü şimdi başlıyor" ifadelerini kullandı.

Donald Trump'ın ekibi, evraklarını Federal Seçim Komisyonuna sunarak pozisyon için resmi adaylığını belirledi.