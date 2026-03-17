Meloni’den Hürmüz Boğazı çıkışı: Askeri müdahale, çatışmaya sürükler

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ülkesinin Hürmüz Boğazı’na savaş gemisi göndermeyeceğini açıkladı. Meloni, böyle bir adımın çatışmaya doğrudan dahil olmak anlamına geleceğini belirterek bunun “aşılamayacak bir sınır” olduğunu vurguladı.

Körfez krizine ilişkin sessizliğini koruyan Meloni, Rete4 kanalında yaptığı açıklamada hükümetin tutumunu net şekilde ortaya koydu. Meloni, “İtalya savaşa girmeyecek” dedi.

Bu yaklaşımın Avrupa Birliği çizgisiyle uyumlu olduğunu belirten Meloni’nin açıklamaları, Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ve Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini tarafından da destekleniyor.

Meloni, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump’ın adını anmasa da Körfez’deki İtalyan askeri varlığına dikkat çekti. “Körfez’deki üslerimiz benim birinci önceliğim” diyen Meloni, bölgede artan risklere işaret etti.

Açıklama sırasında, Lübnan’ın güneyinde bulunan ve İtalya’nın liderlik ettiği UNIFIL üssünün de saldırıdan etkilendiği haberleri geldi. Ayrıca Erbil ve Kuveyt’teki askeri hedeflere yönelik saldırılar da bölgede gerilimin arttığını gösterdi.

Meloni, bölgede görev yapan asker sayısının azaltıldığını ancak tamamen çekilme olmadığını belirtti. Bu birliklerin uluslararası terörle mücadele kapsamında önemli görevler yürüttüğünü ifade etti.

Dışişleri Bakanı Tajani de daha önce yaptığı açıklamada, İtalya’nın uluslararası taahhütlerini yerine getirmek için sınırlı askeri varlığını sürdüreceğini dile getirmişti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI'NA MÜDAHALE, ÇATIŞMAYA SÜRÜKLER”

Meloni, Hürmüz Boğazı’na müdahalenin İtalya’yı doğrudan savaşa sürükleyebileceğini belirterek, bu tür bir adımın atılmayacağını net şekilde ifade etti.

İtalya Yüksek Savunma Konseyi’nin de benzer şekilde ülkenin çatışmaya katılmaması gerektiği yönünde görüş bildirdiği hatırlatıldı.

İtalyan hükümeti, krizin çözümünde diplomatik yolların öncelikli olduğunu vurguluyor. Meloni, Kanada, Fransa, İngiltere ve Almanya liderleriyle birlikte yaptığı açıklamada, Lübnan’daki gerilimden “derin endişe” duyduklarını belirtti.

Açıklamada, olası geniş çaplı bir kara harekâtının “yıkıcı insani sonuçlar doğuracağı” uyarısı yapılarak taraflara müzakere çağrısında bulunuldu.

Meloni, “Savaşın sona ermesi ve diplomasinin yeniden devreye girmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.