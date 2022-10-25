Meloni, Putin'i hedef aldı: Şantajına boyun eğmeyeceğiz
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerini, Rusya'nın enerji konusunda "şantajına" boyun eğmeyeceklerini duyurdu.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, parlamentoda yaptığı konuşmada Ukrayna-Rusya savaşına değindi
Giorgia Meloni, hükümetin, Ukrayna'yı destekleyeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şantajına" boyun eğmeyeceğini söyledi.
Meloni parlamentonun alt kanadında yaptığı ilk konuşmada, "Putin'in enerji konusundaki şantajına boyun eğmek sorunu çözmez, aksine daha fazla talep ve şantaja yol açarak daha da kötüleştirir" dedi.
Meloni, enerji krizinden etkilenen ailelere ve şirketlere yönelik mali desteği arttırmaya çalışacaklarını aktardı.
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