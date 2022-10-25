Meloni, Putin'i hedef aldı: Şantajına boyun eğmeyeceğiz

25 Ekim 2022 Salı, 13:11

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, parlamentoda yaptığı konuşmada Ukrayna-Rusya savaşına değindi

Giorgia Meloni, hükümetin, Ukrayna'yı destekleyeceğini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şantajına" boyun eğmeyeceğini söyledi.

Meloni parlamentonun alt kanadında yaptığı ilk konuşmada, "Putin'in enerji konusundaki şantajına boyun eğmek sorunu çözmez, aksine daha fazla talep ve şantaja yol açarak daha da kötüleştirir" dedi.

Meloni, enerji krizinden etkilenen ailelere ve şirketlere yönelik mali desteği arttırmaya çalışacaklarını aktardı.