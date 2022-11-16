Meloni'den füze saldırısı mesajı: Acil durumun sorumluluğu Rusya'ya ait
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonya'daki acil durumdan her halükarda Rusya'nın sorumlu olduğunu ileri sürdü.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesinin ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.
Giorgia Meloni, Polonya'ya düşen füzenin oluşturduğu acil durumdan Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdü.
Meloni, bu olayın mevcut durumu değiştirmediğini belirterek, "Polonya'ya düşen füzenin bir Rus değil de bir Ukrayna hava savunma füzesi olduğu varsayımı bize göre pek bir şey değiştirmiyor: Rusya uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın sivil altyapısını sistematik olarak tahrip ediyor ve sınır bombardımanının Polonya topraklarını vurabileceği gerçeği Ruslar tarafından çok iyi biliniyor ve görünüşe göre bu riske başvurmak istediler" dedi.
Meloni, "Bir Ukrayna füzesi sivil hedeflerin bombalanmasını engellemeye çalışmış olsa bile, bize göre yaşananların sorumluluğu tamamen Rusya'ya aittir" dedi.
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