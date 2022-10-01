Meloni'den Rusya'ya ilhak kararı tepkisi: Sovyet tarzı vizyonunu bir kez daha gösteriyor

01 Ekim 2022 Cumartesi, 11:57

İtalya'nın yeni Başbakanı olması beklenen Giorgia Meloni, Rusya'nın işgal altındaki Ukrayna bölgelerini ilhak etmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Giorgia Meloni, ilhak kararının "yasal veya siyasi bir temeli" olmadığını söyleyerek, Moskova'nın "neo-emperyalizminin" tüm Avrupa'yı tehdit ettiği konusunda uyardı.

Meloni yaptığı açıklamada, "İşgal altında yapılan sahte referandumların ardından Ukrayna'nın dört bölgesinin Rusya Federasyonu'na ilhak edilmesinin yasal veya siyasi bir değeri yok" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e atıfta bulunan Meloni, "Tüm Avrupa kıtasının güvenliğini tehdit eden neo-emperyalist, Sovyet tarzı vizyonunu bir kez daha gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Meloni ayrıca, "Rusya'nın uluslar arasında bir arada yaşama kurallarını daha fazla ihlal etmesi, Batı demokrasilerinin birlik ihtiyacını doğrulamaktadır" dedi.

SEÇİMLERİ KAZANDI

Giorgia Meloni liderliğindeki İtalya'nın Kardeşleri partisi, Pazar günkü genel seçimlerde oyların yüzde 26'sını alarak, Meloni'yi Başbakan olma yolunda ilerletti.

İtalyan siyasetinin sert söylemleriyle tanınan, aşırı sağcı Meloni, ülkenin "ilk kadın" ve faşist lider Benito Mussolini'den bu yana yönetime gelen "ilk aşırı sağcı" başbakanı olacak.

Koalisyon müttefikleri, aşırı sağcı lider Matteo Salvini ve eski Başbakan Silvio Berlusconi'nin her ikisinin de Moskova ile sıcak ilişkiler geçmişi olmasına rağmen, Ukrayna'yı işgali nedeniyle Moskova'ya karşı AB yaptırımlarını güçlü bir şekilde destekledi.