Meloni'nin parti üyesinin sözleri tepki çekti: 'Biz krematoryumlara alışığız...'

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin "İtalya'nın Kardeşleri" partisinden bir meclis üyesinin "Biz krematoryumlara alışığız" sözleri İtalya'da tartışma yarattı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 18.06.2024 - 13:01
Meloni'nin parti üyesinin sözleri tepki çekti: 'Biz krematoryumlara alışığız...'
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin "İtalya'nın Kardeşleri" partisinden bir meclis üyesinin "Biz krematoryumlara alışığız" sözleri İtalya'da şok etkisi oluşturdu.

Bari bölgesindeki Manfredonia belediyesininmeclis üyesi Giuseppe Marasco, bu açıklamayı milletvekilleri ve senatörlerin de katıldığı bir seçim mitingi sırasında yaptı.

 

İddiaya göre bu açıklama, odadaki sıcaklığa atıfta bulunan daha önceki bir açıklamanın ardından yapılan bir müdahaleydi.

Marasco'nun ses kaydı, La Repubblica gazetesinin internet sitesinde yayınlandı.

Marasco, belediye başkan adayı Hugo Gali'yi destekliyor ve belediye başkan yardımcısı olmak istiyor. Manfredonia'daki belediye seçimlerinin ikinci turu önümüzdeki Pazar günü yapılacak.

Covid-19 pandemisi döneminde İtalya’da koronavirüsten en çok etkilenen Bergamo şehrinde bulunan krematoryum, ölü sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kalmıştı. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak askeri araçlarla başka şehirlere taşınmıştı.


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