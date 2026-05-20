Mersin katliamının bir benzeri Mısır'da yaşandı: 8 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Mısır'da 19 Mayıs'ta yaşanan kanlı bir saldırı, kısa süre önce Mersin’de meydana gelen ve Türkiye’yi sarsan toplu katliamı akıllara getirdi. Araçla hareket eden saldırganın sivillere rastgele ateş açtığı olayda sekiz kişi hayatını kaybederken, beş kişi de yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, saldırganın aracından indikten sonra çevredeki insanlara rastgele ateş açtığı görüldü. Görgü tanıklarına göre 48 yaşındaki saldırgan Atıf isimli bir şahıstı ve özellikle bölgede 'şabu' olarak bilinen 'metamfetamin' türü uyuşturucu kullanmasıyla tanınıyordu.

BREAKING: 8 people killed and 5 injured in a shooting attack in Abnoub, near Assiut, southern Egypt.



The gunman opened fire from a car at civilians gathered near public transport stops, then was tracked down and killed by security forces. Initial reports suggest he had been… pic.twitter.com/u6FOTp0eQ1 — MenaNews24 (@menaanews24) May 19, 2026

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırganın daha sonra polisle girilen silahlı çatışmada öldürüldüğü bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, polis ihbar hattına Abnub bölgesindeki otobüs durağı çevresinde bir kişinin otomobiliyle gelip vatandaşlara rastgele ateş açtığı yönünde ihbar geldi.

Olay yerine sevk edilen güvenlik güçleri, saldırganın kaçış güzergâhını takip etti. Şüphelinin daha sonra bir tarım arazisine sığındığı belirtildi.

Polis ekiplerinin yaklaştığını fark eden saldırganın güvenlik güçlerine de ateş açtığı, bunun üzerine çıkan çatışmada vurularak öldürüldüğü açıklandı.

PSİKOLOJİK RAHATSIZLIK İDDİASI

Güvenlik soruşturmasında saldırganın uzun süredir ağır psikolojik ve zihinsel rahatsızlıklar yaşadığı ortaya çıktı.

Mısırlı yetkililer, zanlının daha önce Kahire’deki bir psikiyatri hastanesinde tedavi gördüğünü açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

MERSİN'DEKİ KATLİAMLA BENZERLİKLER

Mısır’ın Asyut kentinde yaşanan toplu saldırı, kısa süre önce Mersin’de meydana gelen ve Türkiye’yi sarsan silahlı katliamı yeniden gündeme taşıdı. Her iki olayda da saldırganların araçla hareket ederek farklı noktalarda sivillere rastgele ateş açması, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve saldırıların kısa sürede büyük paniğe dönüşmesi dikkat çekti.

Mersin’de 37 yaşındaki Metin Ö., önce eski eşi Arzu Özden’i sokak ortasında öldürmüş, ardından Tarsus’taki bir lokantaya saldırarak iki kişiyi daha katletmişti. Saldırgan daha sonra farklı mahallelerde karşısına çıkan sivillere ateş açmayı sürdürmüş; aralarında bir çoban, bir tır şoförü ve motosikletli bir vatandaşın da bulunduğu toplam 6 kişiyi öldürmüş, 8 kişiyi yaralamıştı. Mısır’daki saldırıda da failin aracından inerek otobüs durağı çevresindeki insanlara rastgele ateş açtığı, 8 kişiyi öldürdüğü ve 5 kişiyi yaraladığı açıklandı.

İki olay arasındaki bir diğer dikkat çekici benzerlik ise saldırganların psikolojik geçmişi ve uyuşturucu bağlantıları oldu. Mersin Valiliği, Metin Ö.’nün madde bağımlılığı nedeniyle çok sayıda hastane kaydı bulunduğunu ve çeşitli psikiyatrik tanılar aldığını açıklamıştı. Mısır’da ise saldırgan Atıf’ın uzun süredir ağır psikolojik rahatsızlıklar yaşadığı ve bölgede 'şabu' olarak bilinen metamfetamin türü uyuşturucu kullandığı belirtildi.

Her iki saldırı da güvenlik güçleriyle sona eren dramatik operasyonlarla noktalandı. Mersin’de jandarma ekipleri saldırganı helikopter ve İHA destekli operasyonla kıskaca almış, kaçamayacağını anlayan Metin Ö. intihar etmişti. Mısır’daki saldırgan ise tarım arazisine kaçtıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

Uzmanlara göre iki olay, ağır uyuşturucu kullanımı, psikolojik çöküş ve bireysel silahlanmanın birleştiği, 'yeni nesil kontrolsüz şiddet' vakalarının dünya çapında giderek daha görünür hale geldiğini gösteriyor.