Meta’dan dikkat çeken iş ilanı: Instagram açılıyor mu?
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a cuma günü erişim engeli getirildi. Instagram ve Facebook’un çatı şirketi Meta, kararın ardından cumartesi günü, profesyonel iş ağı platformu LinkedIn üzerinden ‘Türkçe bilen yönetici’ ilanı açtı.
BTK’nın cuma günü beklenmedik bir şekilde İnstagram’ı Türkiye’de erişime kapatmasının ardından İnstagram’ın yanı sıra Facebook’u da bünyesinde barındıran Meta’dan bir açıklama gelmedi.
Meta, cumartesi günü profesyonel iş ağı platformu LinkedIn üzerinden bir ‘Türkçe bilen yönetici idari ortağı’ ilanı paylaştı. Sosyal medyada yankı bulan bu ilana iki gün içerisinde 100’den fazla başvuru yapıldı.
‘USTA BİR PROBLEM ÇÖZÜCÜ’
İlanda aranan nitelikler arasında, ”Usta bir problem çözücü ve organizasyonel beceri sahibi’ olma şartı bulunması dikkat çekti.
Birleşik Krallık’ın başkenti Londra’da bulunan Meta ofisi için açılan ilanda, açılan pozisyona kabul edilecek kişinin akıcı seviyede Türkçe ve İngilizce bilmesinin özel olarak belirtilmesinin yanı sıra şu sorumluluklara sahip biri arandığı belirtildi:
- Şirket içi ve dışı toplantıları koordine etmek
- Karmaşık takvimleri ve değişiklikleri yönetmek
- Harcama ve satın alma raporlarını hazırlamak
- Yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri koordine etmek
- Alan planlaması yapmak, ofis dışı etkinlikleri ve ekip toplantılarını düzenlemek
- Departmanlar arasında çapraz fonksiyonel ilişkiler kurmak
- Organizasyon yöneticileriyle yakın iş ortaklığı kurmak
- Önemli kuruluş ve şirket güncellemelerini yöneticilere ve diğer ortaklara iletmek
- Gerektiğinde genel ofis görevlerinde rol almak
Bu ölçüde, Meta’nın Türkiye’deki ortaklar ve kurumlarla iletişim kurmak için Londra ofisinde yöneticilere destek sağlayacak en az 4 yıl tecrübeye sahip birini aradığı anlaşılıyor.
Bu, şirketin Türk yetkililerle iletişim kurma çabası içerisinde olduğu anlamına geliyor ve akıllara İnstagram’ın ne zaman yeniden açılacağı sorularını getiriyor.
48 SAATLİK YASAL SÜRE DOLDU
BTK tarafından erişime engellenen Instagram, Türkiye’nin istediği kurallara uyana kadar da kapalı kalacak.
TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, yaptığı açıklamada "Meta'nın uluslararası dijital şirketlerin ülkelerin hukukunu, yönetim yapılarını, moral ve ahlak değerlerini yok sayarcasına yürüttükleri uygulamalarını asla kabul etmiyoruz. Instagram'ın çifte standartlı tavrından bir an önce vazgeçmesini bekliyoruz” dedi.
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