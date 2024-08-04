Ticaret Bakanlığı duyurdu: 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin ele geçirildi
İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan tırda yasal olarak beyan edilen 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi. Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Gümrükler Muhafaza ekipleri, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor" denildi.
Ticaret Bakanlığı, İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan bir tırda 2.2 ton pudra cinsi eşya içerisinde metamfetamin maddesinin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza birimlerimizce gerçekleştirilen operasyonda, İran’dan ülkemize giriş yapan tır aracında yasal yük olarak beyan edilen pudra cinsi eşya içerisinde 2.2 ton pudraya emdirilmiş vaziyette metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam etmektedir. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, dikkatleri ve özverili çalışmaları neticesinde zehir tacirlerine büyük darbeler indirmeye devam ediyor. Birimlerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu maddelerin yasadışı trafiğini önleyerek gençlerimizin zehirlenmesine karşı yürütülen kararlı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz."
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