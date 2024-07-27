Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara’da bir grup dağlık alanda define ararken meydana gelen metan gazı patlamasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 07:56
Ankara'da metan gazı patlaması: 1 ölü, 3 yaralı
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Alınan bilgiye göre olay, Kalecik ilçesi Yüzbey Mahallesi’nde meydana geldi. Dağlık alanda 4 kişi define ararken metan gazı patlaması yaşandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Patlamada B.S. isimli şahıs hayatını kaybederken, T.T., N.Ö. ve C.Ö. ise yaralandı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.


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