Metal ve Rap karşı karşıya: Osbourne'dan West'e suçlama

Metal müziğin efsane sesi Ozzy Osbourne, "Şarkımı izinsiz kullandı, bu adamla hiçbir şekilde bağlantım olsun istemiyorum" ifadesinde bulunarak ABD'li Rapçi Kanye West'e ateş püskürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.02.2024 - 17:17
Metal ve Rap karşı karşıya: Osbourne'dan West'e suçlama
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Metal müziğin sembol isimlerinden Ozzy Osbourne, rapçi Kanye West'e bir şarkısını izin vermemesine rağmen kullandığı için tepki gösterdi.

X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda Osbourne, West'in yeni albümünde Black Sabbath'ın War Pigs şarkısının 1983 konser kaydını kullanmak için izin istediğini belirtti. Bu talebi reddettiğini belirten Osbourne, şarkının bu hafta yapılan dinleme partisinde yine de kullanıldığını ifade etti. 

Osbourne, "West bir Yahudi düşmanı olduğu ve birçok kişinin canını yaktığı için bu talebi reddettiğini" belirtirken, "Bu adamla hiçbir şekilde bağlantım olsun istemiyorum" ifadelerini kullandı. 

Ünlü rapçi, 2022'de sosyal medyada Sean Diddy Combs'un "Yahudiler tarafından kontrol edildiğini" iddia etti ve bir diğer paylaşımında Davut'un Yıldızı'nın içine konulmuş bir gamalı haç fotoğrafı kullandı. Paylaşımlar büyük tepki çektikten sonra 2023 sonunda West, özür dilemişti.


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