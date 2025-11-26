Metroda kaza geçiren turiste rekor tazminat

ABD’nin New York kentinde 2016’da geçirdiği metro kazasında sol kolunu ve sol bacağını kaybeden Brezilyalı öğrenci turist Luisa Janssen Harger Da Silva, yıllar süren hukuk mücadelesinin ardından jüri tarafından 82 milyon dolarlık tazminata layık görüldü.

Metropolitan Transportation Authority (MTA), karara itiraz etti.

O dönem 21 yaşında olan Da Silva, erkek arkadaşıyla birlikte Atlantic Avenue–Barclays Center istasyonunda tren beklerken fenalaşarak platformdan raylara düşmüştü.

Dakikalar içinde gelen tren genç kadına çarpmış, sol kolu ve sol bacağı olay yerinde kopmuştu.

Kazanın ardından uzun süre tedavi gören Da Silva, MTA’nın ihmali bulunduğu gerekçesiyle dava açtı.

Da Silva’nın avukatları, MTA’nın yıllardır insanların raylara düşebileceğine dair veri bulunduğunu ancak buna rağmen hiçbir güvenlik önlemi uygulanmadığını belirtti.

Avukat David Roth, “Bilinen ve önlenebilir bir tehlike karşısında hareketsiz kalmak, ihmalin tanımıdır” dedi.

Jüri, MTA’nın güvenlik konusundaki eksikliklerinin Da Silva’nın kalıcı engelliliğinde belirleyici olduğuna hükmetti.

ÜCRETSİZ GÜVENLİK KAPISI TEKLİFLERİ REDDEDİLMİŞ

Dava sürecinde ortaya çıkan belgeler, MTA’nın 2011 yılında platform kapıları kurulmasına ilişkin ücretsiz teklif aldığını gösterdi.

Avukat Bob Genis, “Dünyanın en büyük şirketlerinden bazıları, her mühendislik sorununun çözülebileceğini gösteren ayrıntılı planlar sundu. MTA ise ‘etkileyici’ dedi fakat hiçbir çalışma yapılmadı” diye konuştu.

Teklif sunan şirketlerden Faiveley Transport’un, New York’un zorlu metro altyapısına rağmen platform kapılarının uygulanabilir olduğunu gösteren teknik planlar hazırladığı belirtildi.

MTA sözcüsü Tim Minton, kurumun geçmişte alınan kararlar hakkında açıklama yapamayacağını ifade etti. Minton, bugün itibarıyla 109 istasyonda farklı türlerde platform engelleri bulunduğunu, ancak sistem genelinde kapı kurulmasının fiziksel ve erişilebilirlik açısından mümkün olmadığını savundu.

MTA, jüri kararına itiraz ederek dosyanın üst mahkemede yeniden incelenmesini istedi.

MTA verilerine göre 2023 yılında 241 kişi New York metrosunda tren çarpması sonucu yaralandı veya yaşamını yitirdi.