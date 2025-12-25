AKP'li Şamil Tayyar'ın bir gecede değişimi: Dün 'Yüzde 100 tutuklanır', bugün 'Suçun vasfı değiştirildi'

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün akşam yeniden gözaltına alınan ve geceyi İl Jandarma Komutanlığı’nda geçiren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

AKP eski milletvekili ve yazar Şamil Tayyar, dün akşam Saran gözaltında iken iktidara yakınlığı ile bilinen TGRT Haber kanalında, "Sadettin Saran'ın tutuklanma ihtimali yüzde 100" dedi.

Tayyar, Saran hakkında, "Ben kulübü bir kenara bırakıyorum. Saran, özel laboratuvara giderek ikinci sınavdan çakıldı. Keşke şunu yapabilseydi, Ela Rümeysa gibi o da bir itirafçı olsaydı. Deseydi, 'Ben ticaretini yapmadım ama kullandım.' Siz adli tıp kurumuna, devlete meydan okurcasına girdiğiniz bu sahadan farklı bir sonuç elde edemezsiniz" ifadelerini kullandı.

Tayyar'ın bu ifadeleri kamuoyunda tepki ile karşılandı.

SARAN SERBEST KALDI: TAYYAR 'SUÇUN VASFI DEĞİŞTİRİLDİ' DEDİ

Saran'ın serbest bırakılmasının ardından AKP'li Tayyar, bugün X hesabından yeni bir açıklama yaptı.

Tayyar, Başsavcılığın Saran'ı mahkemeye sevk ederken suçun vasfını değiştirdiğini söyledi.

Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde:

"Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu karar, Saran’ın değil, Fenerbahçe’nin gücüdür, tebrik ederim.

Saran’ın uyuşturucu testi pozitif çıktıktan sonra ikinci kez gözaltı kararı veren başsavcılık, Saran’ı mahkemeye sevk ederken suçun vasfını değiştirdi.

Gözaltı kararında Saran uyuşturucu temini, kullanımı ve kolaylaştırmakla, mahkemeye sevk edilirken sadece uyuşturucu kullanmakla suçlandı.

Haliyle tutuklama kararı çıkmadı.

Prensip olarak kaçma ve delil karartma şüphesi yoksa tutuksuz yargılamanın hep doğru olduğunu söylemişimdir.

Bu durumda, benzer suçlamalara maruz kalmış Mehmet Akif ve Rümeysa’nın da tutuksuz yargılanması gerektiği kanaatindeyim.

Aksi halde kamu vicdani hırpalanır.

Güçlünün korunduğu algısına yol açmamak gerekir."