Dilek İmamoğlu AFP’ye konuştu:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu sürerken, eşi Dilek Kaya İmamoğlu AFP’ye verdiği röportajda hem aile olarak yaşadıkları zorlu süreci hem de Türkiye’de demokrasi, adalet ve kamu vicdanına dair kaygılarını anlattı. İmamoğlu, tüm baskılara rağmen umutlarını koruduklarını ve mücadeleden vazgeçmediklerini vurguladı.

Dilek İmamoğlu, AFP’ye demecinde, “Çocuklarımız ve benim için son derece zor bir dönem… ama birbirimize tutunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

Dilek İmamoğlu, hakkında açılan çok sayıda dava kapsamında 2 bin 430 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Ekrem İmamoğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sandıkta yenebilecek tek siyasetçi olarak görüldüğünü hatırlattı. Söz konusu suçlamaların, birçok kesim tarafından 2028 seçimlerinde aday olmasını engellemeye yönelik bir girişim olarak değerlendirildiğini aktardı.

Dilek Kaya İmamoğlu, bu süreçte eşinin verdiği mesajdan güç aldıklarını belirterek, “Umudu asla kaybetmememizi söylüyor” dedi.

“KAMU VİCDANI SUSTURULAMAZ"

Ekrem İmamoğlu’nun mart ayında, ana muhalefet partisi CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanmasından hemen önce tutuklanması, Türkiye’de 2013’teki Gezi Olayları'ndan bu yana yaşanan en büyük sokak protestolarına yol açmıştı.

İmamoğlu, 4 bin sayfalık iddianamede yolsuzluktan rüşvete, kara para aklamadan suç örgütü yönetmeye kadar uzanan geniş suçlamalarla karşı karşıya. İlk duruşmanın 9 Mart’ta yapılması bekleniyor.

Dilek Kaya İmamoğlu bu sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Kamu vicdanı susturulamaz. Bu zorluklar beni umutsuzluğa değil, dayanışmaya götürüyor. Halkın iradesine ve vicdanına güveniyorum.

Tutuklama sabahı yüzlerce polisin evlerine geldiğini anlatan İmamoğlu, yaşadıklarını şöyle aktardı:

Gördüklerim karşısında şok oldum… Kalbim göğsümden çıkacak gibiydi. Çocuklarımızın gözlerindeki endişeyi asla unutmayacağım.

Bu sırada Ekrem İmamoğlu’nun kendilerine dönerek, “Başımız dik olacak ve umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz” dediğini aktaran Dilek Kaya İmamoğlu, sözlerini şu cümleyle sürdürdü:

Boyun eğmek yerine mücadele etmeyi seçtik.

SİLİVRİ GÖRÜŞMELERİ

Dilek Kaya İmamoğlu, ailesinin Silivri Cezaevi’nde tutulan Ekrem İmamoğlu’nu haftada bir kez ziyaret edebildiğini söyledi. Eşinin moralinin yüksek olduğunu vurgulayarak bu görüşmeleri, “Çok kıymetli ama aynı zamanda çok zor anlar” sözleriyle tanımladı.

Eşinin cezaevindeki tutumunu ise şu ifadelerle aktardı:

Çalışarak direniyor; notlar alıyor, ülkenin geleceği için yeni fikirler üretiyor ve kitap okuyor.

Öte yandan, Ekrem İmamoğlu’nun kendisine sık sık, “Özgürlüğüm zihnimde” dediğini aktaran Dilek Kaya İmamoğlu, dayanışma mesajlarının ve mektupların ona büyük güç verdiğini vurguladı.

"BU SESSİZLİK BİZİ HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATTI"

İnsan hakları örgütleri, Avrupa’yı Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığının aşınmasına sessiz kalmakla suçluyor. Dilek Kaya İmamoğlu da bu durumu, “Bu sessizlik bizi hayal kırıklığına uğrattı” sözleriyle youmladı.

İmamoğlu, AFP'ye demecinde sözlerini şöyle sürdürdü:

Türkiye’de milyonların iradesi yok sayılırken, demokrasiyi savunduğunu iddia eden ülkeler çoğu zaman sessiz kalmayı tercih etti. Bizim en büyük dayanağımız uluslararası tepkiler değil, adalete, özgürlüğe ve demokrasiye inanan Türkiye’deki milyonların dayanışmasıdır...