Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 'Finlandiya' ve 'İsveç' mesajı: 'Bizim talebimiz gayet açık ve net'
Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Romanya Dışişleri Bakanı Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Rau ile ortak basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin konuştu. Çavuşoğlu, "Bizim talebimiz gayet açık ve net. Bu ülkelerin teröre destek vermekten vazgeçmesi gerekiyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe çalışma ofisinde bir araya geldi.
Toplantının ardından Çavuşoğlu, Romanya ve Polonyalı mevkidaşları ile ortak basın toplantısı düzenledi.
"BİZİM TALEBİMİZ NET"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şunları ifade etti:
"Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık (NATO'da hazırlanan) yeni stratejik konseptte yer almalıdır.
Türkiye'nin tavrı açık ve nettir. Liderlere tutumumuzu ilettik. Bu iki ülke terör örgütleriyle ilişkili. Terör örgütlerine verdikleri desteği belgelerle paylaştık. Heyetler bu belgeleri aldılar. Şimdi bu ülkelerden somut adımlar atmaları yönünde cevap bekliyoruz.
Türkiye'yi nasıl olsa ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmaz. Bizim beklentimiz imkansız bir beklenti değil. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terör örgütleriyle bağlantılarını kesmek zorundalar. Umarım İsveç ve Finlandiya mesajlarımızı anlamıştır.
Biz ülkenin ismini değiştirmesini istemiyoruz. Bizim talebimiz gayet açık ve net. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Bunlar dost ülkelere yapılacak şey değil."
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