MH17 uçak faciası nedeniyle Hollanda’da ömür boyu hapse mahkum edilen Igor Girkin Rusya’da tutuklandı

Yayınlanma: 21.07.2023 - 19:01

Güncelleme: 21.07.2023 - 20:08

Son dönemde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik eleştirileriyle gündeme gelen MH17 uçak faciası sanığı Igor Girkin’in Rusya’da tutuklandığı bildirildi. Girkin, Igor Strelkov takma adıyla da biliniyor.

Rusya Askeri İstihbarat Servisi’nin (GRU) eski subayı olan Girkin, Amsterdam’dan kalkan Malezya Havayolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna’nın doğusunda BUK füzesiyle vurulmasındaki sorumluluğu nedeniyle Hollanda’da gıyaben ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Girkin’in tutuklandığı haberi eşi tarafından Telegram’dan duyuruldu.

Eşi, Telegram mesajında, "Sabah 11:30 civarında soruşturma komitesi üyeleri evimize gelmiş. Orada değildim ama kapıcı, kollarından tutulup bilinmeyen bir yöne götürüldüğünü söyledi" dedi.

Eşi, Girkin’le hiçbir iletişiminin olmadığını söyledi.

Eski istihbarat subayı Igor Girkin’in avukatı da bu bilgiyi doğruladı.

Girkin’in neden tutuklandığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Hollanda medyasına göre, Girkin son dönemde Putin rejimine yönelik eleştirileri nedeniyle gündemdeydi.

PUTİN'İ ELEŞTİRİYORDU

Girkin’in, paralı asker grubu Wagner’in başkanı Yevgeniy Prigojin gibi, Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin gidişatı konusunda sık sık eleştirdiği belirtiliyor.

Eski GRU üyesi, en son sosyal medya paylaşımlarından birinde Putin'in ayrılması çağrısında bulunarak, "Bu ülke, iktidardaki bu korkak sıradanlıkla altı yıl daha hayatta kalamaz” demişti.

Girkin, 2014'te ilan edilen Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin savunma bakanıydı.

Bu yılın başlarında siyasete gireceğini duyurmuştu.

Girkin, Amsterdam’dan kalkan Malezya Hava Yolları’na ait MH17 sefer sayılı uçağın, Ukrayna’nın doğusunda düşürülmesindeki rolü nedeniyle uluslararası alanda aranıyor.

Rusya’dan getirilen BUK füzesiyle vurulduğu belirlenen uçaktaki 196’sı Hollandalı toplam 298 yolcu ve mürettebat hayatını kaybetmişti.

Girkin, Hollanda Mahkemesi tarafından geçen Kasım’da, MH17 uçağının düşürülmesindeki rolü nedeniyle gıyabında ömür boyu hapis cezasına mahkum edilmişti.

Ancak Rusya ile Hollanda arasında suçluların iadesine ilişkin anlaşma olmadığı için Girkin iade edilmiyordu.

Girkin, 2014'te Rusya'nın Kırım'ı ilhakına ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların ayaklanmasına da karışmıştı.