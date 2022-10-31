Miçotakis, AB'yi Türkiye'ye karşı baskıya çağırdı: Taraf seçmeye gerek görmüyor

31 Ekim 2022 Pazartesi, 17:41

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Litvanya'yı ziyaret ederek mevkidaşı Ingrida Simonite ile ortak basın toplantısında konuştu.

Kiryakos Miçotakis, başkent Vilnus'tan Türkiye'ye yönelik sert mesajlar gönderdi.

Miçotakis, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de istikrarı "baltaladığını" ve Ege Denizi'nde "hem eylemlerle hem söylemlerle gerilimi yükselttiğini" öne sürdü.

Miçotakis, "İhtiyacımız olan son şeyin Doğu Akdeniz'de, özellikle iki NATO müttefiki arasında başka bir gerilim kaynağı olduğu bir zamanda, revizyonist söylemin bölgesel istikrarı nasıl baltalayabileceğine dair bir vakayı burada tekrar gördüğümüze inanıyorum" dedi

Türkiye ile diyalog kapısını her zaman açık bıraktığını belirten Miçotakis, ülkesinin ulusal egemenliğine yönelik "zorluklara ve tehditlere" karşı taviz verilmeyeceğini söyledi.

"TÜRKİYE TARAF SEÇMEYE GEREK GÖRMÜYOR"

Miçotakis, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonunu da eleştirdi.

Miçotakis, "Maalesef, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşına gelince, Türkiye, doğru ya da yanlış yokmuş gibi, taraf seçmeye gerek görmüyor. Türkiye, Rusya'nın ekonomik çıkarlarına hizmet ederken ve AB yaptırımlarını görmezden gelirken Ukrayna'ya silah sağlamayı kabul edilebilir buluyor" diye konuştu.

"BASKI UYGULAMALIYIZ"

Türkiye'nin, Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmadığına işaret eden Miçotakis, "Bence tüm ülkeleri, yeniden Rusya'ya karşı yaptırımlar konusunda en azından sözle davet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Avrupa ailesinin bir üyesi olarak, aldığımız kararlara uymak mecburiyetindeyiz" dedi.

Miçotakis, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkisini gösterdiğini savunarak, "Yaptırımlar, Rus ekonomisine ağır bir darbe vuruyor ve Rusya'nın yaptırımları aşmasını kolaylaştıran ülkelere ne kadar baskı yaparsak, yaptırımlarımız o kadar etkili olur" ifadelerini kullandı.