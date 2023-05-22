Miçotakis, koalisyon hükümeti kurmayı reddetti

Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:00

Güncelleme: 22.05.2023 - 14:00

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koalisyon hükümeti kurmayı reddederek, hükümeti kurma görevini Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou'ya iade edeceğini söyledi.

21 Mayıs'ta Yunanistan'da yapılan parlamento seçimlerinde hiçbir parti mutlak çoğunluğu (300 sandalyeli parlamentoda 151 veya daha fazla sandalye) elde edemediği için Cumhurbaşkanı, anayasa uyarınca Miçotakis'i birinci partinin lideri olarak hükümeti kurmaya davet etti.

25 HAZİRAN VURGUSU

Miçotakis, hükümet kurma koşulları oluşmadığı için görevi öğleden sonra iade edeceğini söyleyerek reddetti.

Miçotakis, Sakellaropoulou'ya hitaben, "Basit bir nispi seçim sistemi şeklindeki (hükümet kurma) engelini mümkün olan en kısa sürede aşmayı görevim olarak görüyorum ve muhtemelen 25 Haziran'da seçimlere gidebilmemiz için öğleden sonra görevi size iade etmek niyetindeyim" dedi.

MİÇOTAKİS'İN PARTİSİ YENİ DEMOKRASİ (ND)

Yeni Demokrasi, birinci partiye 300 sandalyelik parlamentoda fazladan verilen 50 sandalye uygulaması sayesinde Temmuz 2019'daki genel seçimlerde yüzde 39,85'lik oy ile 158 sandalye kazanarak tek başına iktidar olmuştu.

Miçotakis'in partisi, sistemin değiştiği ve birinci partiye fazladan sandalye verilmesi uygulamasının kaldırıldığı dünkü seçimlerde oylarını yaklaşık yüzde 41'e yükselterek 146 sandalyenin sahibi oldu ancak tek başına iktidar için seçmenleri yeniden sandık başına götürmeyi hedefliyor.

SEÇİM

Yunanistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, yaklaşık 9 milyon 800 bin seçmenin kayıtlı olduğu seçime katılım oranı yüzde 60,87 oldu.

Yüzde 98,30'u açılan sandıklardan çıkan sonuçlara göre, Yeni Demokrasi yüzde 40,80 oy oranı ile 300 sandalyelik mecliste 146 sandalyenin sahibi oldu.

Ana muhalefetteki Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 20,06'lık oy oranı ile 71 sandalyeyi alarak ikinci sırada yer aldı.

Seçim yarışını 3'üncü olarak bitiren PASOK-KINAL ittifakı ise yüzde 11,49'luk oy oranı ile 41 sandalyenin sahibi oldu.

PASOK-KINAL ittifakını yüzde 7,22 oy oranı ve 26 Sandalye ile Yunanistan Komünist Partisi (KKE) ve yüzde 4,45 oy oranı ve 16 sandalye ile Yunan Çözümü partisi izledi.

Parlamentoya giren parti sayısı 5 oldu.