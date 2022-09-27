Miçotakis'ten Erdoğan'a 'yalnız değiliz' mesajı: Karşınızda AB ve NATO var

27 Eylül 2022 Salı, 15:53

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, son dönemde Türkiye ile yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, "hem kırmızı çizgilerini hem de Türkiye'ye karşı dostane tavrını BM'de açıkça söylediğini" hatırlattı.

Miçotakis, "Uluslararası hukukun gücü, silahlı kuvvetlerimizin uyanıklığı ve müttefiklerimizin desteğiyle temiz pozisyonumuzda sakiniz ve kendimize güveniyoruz" dedi.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'a yönelik açıklamalarını "gereksiz" olarak niteleyerek, "İftiralarını ve yalanlarını tekrarlayabilir, ancak kendini dünyadan izole ediyor. Öfkeli sözler yerine barışçıl eylemler ve anlamlı diyalog yoluna başvurmaları gerekir" dedi.

Miçotakis ayrıca, ülkesinin, Türkiye'ye karşı "yalnız olmadığına" dikkat çekerek, "Karşılarında sadece Yunanistan değil, Avrupa'nın yanı sıra NATO müttefiklerimiz de var" ifadelerini kullandı.